Equipos de élite buscan a alias el Diablo en zonas montañosas de Marale y Sulaco

Según las autoridades, Ferrera Rodas, alias el Diablo, se encuentra refugiado en esa zona remota para evitar su captura; Sin embargo, los trabajos de rastreo están dando buenos resultados, por lo que esperan lograr su arresto.

San Pedro Sula, Honduras.- Equipos de élite conformados por distintas unidades de la Policía Nacional mantienen desde el viernes -1 de mayo- sitiadas zonas montañosas de Marale, Francisco Morazán , y Sulaco, Yoro, para capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas , uno de los líderes del Cartel del Diablo.

EL HERALDO conoció que Ferrera Rodas (de 33 años) está herido luego de un enfrentamiento armado con agentes policiales que le dan seguimiento.

Esteban Ferrera es buscado con mayor intensidad por las fuerzas de seguridad luego de que el pastor y productor de café Óscar Núñez fuera secuestrado el 20 de abril en Yorito, Yoro, y asesinado tres días después en una zona montañosa de la aldea Agua Blanca, sector Ojo de Agua, en San José del Potrero, Comayagua.

De acuerdo con las autoridades, miembros del Cartel del Diablo son los responsables del hecho y que cobraron 1,400,000 lempiras a la familia del pastor por su liberación.

Como parte de las investigaciones, dos supuestos miembros del cartel permanecen presos. Uno de ellos es Carlos Daniel Palma Murillo (de 21 años), alias Calolo, capturado el sábado en Marale en poder de una mini Uzi, tras un enfrentamiento con agentes de seguridad y quien, según el reporte, sería uno de los sicarios de la banda criminal.