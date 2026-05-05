Madre e hija eran víctimas de accidente de moto en El Progreso

El accidente vial ocurrió en el sector conocido Palada de la aldea Guacamayas, entre los municipios de Santa Rita y El Progreso , en el departamento de Yoro, en la carretera RN-21.

El Progreso, Honduras.- Dos mujeres perdieron la vida después de sufrir un accidente de tránsito, la noche del domingo, en el norte del país.

Las dos mujeres fueron identificadas como Otilia Contreras y su hija Rosalina Contreras . Las damas viajaban en una motocicleta cuando sufrieron el accidente vial; pero se desconoce cómo se produjo el accidente.

Tras recibir la alerta, los equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente.

En estado delicado de salud, fueron ingresadas al Hospital General de El Progreso, tras ser auxiliadas por personas que transitaban en vehículos particulares.

Minutos después de haber sido ingresadas en ese centro médico estatal, se reportó el deceso de doña Otilia Contreras; Mientras tanto, Rosalina Contreras falleció cuando era trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula .