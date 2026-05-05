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Madre e hija eran víctimas de accidente de moto en El Progreso

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) investigan el accidente

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 06:22
Madre e hija eran víctimas de accidente de moto en El Progreso

Las dos féminas que perdieron la vida en el fatal accidente vial fueron identificadas como Otilia Contreras y Rosalina Contreras.

 Foto: Cortesía.

El Progreso, Honduras.- Dos mujeres perdieron la vida después de sufrir un accidente de tránsito, la noche del domingo, en el norte del país.

El accidente vial ocurrió en el sector conocido Palada de la aldea Guacamayas, entre los municipios de Santa Rita y El Progreso , en el departamento de Yoro, en la carretera RN-21.

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Las dos mujeres fueron identificadas como Otilia Contreras y su hija Rosalina Contreras . Las damas viajaban en una motocicleta cuando sufrieron el accidente vial; pero se desconoce cómo se produjo el accidente.

Tras recibir la alerta, los equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente.

En estado delicado de salud, fueron ingresadas al Hospital General de El Progreso, tras ser auxiliadas por personas que transitaban en vehículos particulares.

Minutos después de haber sido ingresadas en ese centro médico estatal, se reportó el deceso de doña Otilia Contreras; Mientras tanto, Rosalina Contreras falleció cuando era trasladada al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula .

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Una tercera persona resultó lesionada en el accidente vial. Se trata de un hombre de quién no conoció su identidad, pero que también fue internado en el hospital de El Progreso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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