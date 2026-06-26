Brujo lanzó maldición contra Harry Kane, se cumplió y ahora adelanta al campeón del Mundial

Nana Kwaku Bonsam, un brujo de Ghana, se ha hecho viral por haber lanzado una maldición contra Harry Kane y cumplirse. Ahora el brujo ha adelantado al campeón del Mundial 2026 y esto está dando de qué hablar.
Nana Kwaku Bonsam es uno de los brujos más famosos de Ghana y lanzó una maldición contra Harry Kane en el juego de su selección contra Inglaterra donde quedaron 0-0.
El brujo maldijo al delantero de la Selección de Inglaterra para que tuviera un mal encuentro ante Ghana y no marcarles, algo que se terminó cumpliendo.
"Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo...", dijo previo al juego entre Ghana e Inglaterra.
"No va a ser una lesión grave, pero si voy a hacer lo suficiente para ayudar a mi país”, añadió en ese momento.
Harry Kane tuvo un mal encuentro ante los africanos y sobre el final, falló una increíble acción que generalmente no las suele errar.
Tras cumplirse la maldición hacia Harry Kane, el bruno Nana Kwaku Bonsam incluso fue buscado por la televisión inglesa.
Posteriomente se refirió a los favoritos para ganar el Mundial y quién específicamente lo puede ganar, descartando a Inglaterra.
El curandero ahora afirmó que el torneo “está destinado” para Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal.
“Soy de Ghana y apoyo a mi país, pero cuando observo el plano espiritual veo a Portugal ganando la Copa del Mundo”, declaró Bonsam, quien incluso reveló una serie de recomendaciones que la selección lusa debería seguir para que la visión se haga realidad.