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Brujo lanzó maldición contra Harry Kane, se cumplió y ahora adelanta al campeón del Mundial

El brujo había lanzado una maldición para que Harry Kane tuviera un mal partido ante su país y se cumplió. Ahora dijo que tuvo una visión sobre el próximo campeón

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 14:12
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Nana Kwaku Bonsam, un brujo de Ghana, se ha hecho viral por haber lanzado una maldición contra Harry Kane y cumplirse. Ahora el brujo ha adelantado al campeón del Mundial 2026 y esto está dando de qué hablar.

Foto: El Heraldo
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Nana Kwaku Bonsam es uno de los brujos más famosos de Ghana y lanzó una maldición contra Harry Kane en el juego de su selección contra Inglaterra donde quedaron 0-0.

Foto: Cortesía redes
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El brujo maldijo al delantero de la Selección de Inglaterra para que tuviera un mal encuentro ante Ghana y no marcarles, algo que se terminó cumpliendo.

Foto: Cortesía redes
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"Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo...", dijo previo al juego entre Ghana e Inglaterra.

Foto: Cortesía redes
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"No va a ser una lesión grave, pero si voy a hacer lo suficiente para ayudar a mi país”, añadió en ese momento.

Foto: Cortesía redes
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Harry Kane tuvo un mal encuentro ante los africanos y sobre el final, falló una increíble acción que generalmente no las suele errar.

Foto: EFE
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Tras cumplirse la maldición hacia Harry Kane, el bruno Nana Kwaku Bonsam incluso fue buscado por la televisión inglesa.

Foto: Cortesía redes
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Posteriomente se refirió a los favoritos para ganar el Mundial y quién específicamente lo puede ganar, descartando a Inglaterra.

Foto: Cortesía redes
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El curandero ahora afirmó que el torneo “está destinado” para Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal.

 Foto: EFE
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“Soy de Ghana y apoyo a mi país, pero cuando observo el plano espiritual veo a Portugal ganando la Copa del Mundo”, declaró Bonsam, quien incluso reveló una serie de recomendaciones que la selección lusa debería seguir para que la visión se haga realidad.

 Foto: EFE
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