Video que muestra supuestos edificios colapsando por los terremotos en Venezuela fue hecho con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que muestra el supuesto colapso de dos edificios. La publicación asegura que las imágenes corresponden a los daños provocados por los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026. Sin embargo, esto es falso. Se trata de un deepfake, es decir, un contenido manipulado y generado con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica. "No, no es una película de terror, son las devastadoras imágenes en Venezuela. Cuán terrible será el gran juicio", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 25 de junio de 2026.

El miércoles 24 de junio de 2026, un doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudió el norte de Venezuela, dejando hasta el momento un saldo de al menos 164 fallecidos y 971 heridos, según informó EL HERALDO. Los sismos ocurrieron con menos de un minuto de diferencia, convirtiéndose en el evento sísmico más potente y destructivo registrado en el país en más de un siglo. Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional y declaró al estado de La Guaira como "zona de desastre", debido al colapso de múltiples infraestructuras. Asimismo, EL HERALDO reportó que al menos 14 estudiantes hondureños que cursan estudios de pregrado y posgrado en Venezuela resultaron afectados por el fenómeno natural. El hecho ocurre en medio de la compleja crisis política y económica que atraviesa Venezuela, gobernada por una administración interina tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

Video de IA

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video viral, no se encontraron resultados en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que confirmen la autenticidad de la secuencia en la que supuestamente dos edificios colapsan. En cambio, un análisis técnico realizado por EH Verifica al material permitió identificar múltiples inconsistencias visuales, típicas en contenidos creados con inteligencia artificial. Entre ellas: las ventanas de los edificios se deforman durante el derrumbe; la cantidad de escombros es desproporcionadamente baja para una caída de esa magnitud; y el movimiento de las estructuras resulta antinatural y no corresponde al comportamiento esperado en un colapso real. Además, la nube de polvo presenta una apariencia poco homogénea y carece de una dispersión natural. Asimismo, las patrullas que aparecen en la escena no muestran distintivos que permitan identificarlas como vehículos oficiales de Venezuela. Estos elementos constituyen indicios de que la secuencia fue generada artificialmente. Posteriormente, el video fue analizado con la herramienta de detección de contenido sintético de Hive Moderation, que arrojó una probabilidad del 96.3% de que haya sido creado mediante inteligencia artificial, un puntaje altísimo según su escala.