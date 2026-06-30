¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México

La noche de este 30 de junio se jugará el partido de 16avos de final entre México y Ecuador, encuentro que se disputará en el Estadio Azteca. A su llegada a Ciudad de México, dentro de la selección ecuatoriana ha habido incomodidad con lo que ha sucedido. ¿Juego sucio?
En primera instancia, el técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, se quejó por los retrasos en el vuelo que los llevó de Columbus, Estados Unidos, a Ciudad de México.
"Un vuelo que era de tres horas y media más el traslado al hotel terminó siendo de nueve horas", dijo el DT en conferencia de prensa.
Pese al retraso en el vuelo, afirmó que "no estoy molesto, estoy agradecido. Sería ingrato de mi parte en un Mundial. Estamos algo cansados, pero ahora el enfoque es descansar y salir a competir".
Al llegar al hotel, la Selección de Ecuador se topó con una sorpresa y es que aficionados de México buscaban frenar el descanso del combinado sudamericano.
El plantel de Ecuador salió a ver lo que sucedía en las inmediaciones del hotel donde se instalaron en la capital mexicana.
Cientos de aficionados mexicanos llegaron con su vehículos para hacer ruido y que el plantel ecuatoriano no descansara bien.
Con pirotecncia y música, así fue el momento la noche del 29 de junio. El plantel de Ecuador pudo descansar, aunque estos momentos no gustaron del todo.
Toda una fiesta se montó en unas de las arterias hacia el hotel donde se hospedó el combinado ecuatoriano.
La Policía tuvo que llevar y establecer barreras para que la afición mexicana no se acercara más al hotel de Ecuador. El juego entre los aztecas y sudamericanos será hoy a las 7:00 PM, hora de Honduras.