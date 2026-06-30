  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México

En la Selección de Ecuador ha existido incomodidad por su llegada a México y esto es lo que ha sucedido

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 09:16
¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México
1 de 10

La noche de este 30 de junio se jugará el partido de 16avos de final entre México y Ecuador, encuentro que se disputará en el Estadio Azteca. A su llegada a Ciudad de México, dentro de la selección ecuatoriana ha habido incomodidad con lo que ha sucedido. ¿Juego sucio?

 Fotos: EFE-Cortesía redes
¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México
2 de 10

En primera instancia, el técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, se quejó por los retrasos en el vuelo que los llevó de Columbus, Estados Unidos, a Ciudad de México.

Foto: EFE
¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México
3 de 10

"Un vuelo que era de tres horas y media más el traslado al hotel terminó siendo de nueve horas", dijo el DT en conferencia de prensa.

Foto: EFE
¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México
4 de 10

Pese al retraso en el vuelo, afirmó que "no estoy molesto, estoy agradecido. Sería ingrato de mi parte en un Mundial. Estamos algo cansados, pero ahora el enfoque es descansar y salir a competir".

Foto: EFE
¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México
5 de 10

Al llegar al hotel, la Selección de Ecuador se topó con una sorpresa y es que aficionados de México buscaban frenar el descanso del combinado sudamericano.

Foto: Cortesía redes
¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México
6 de 10

El plantel de Ecuador salió a ver lo que sucedía en las inmediaciones del hotel donde se instalaron en la capital mexicana.

Foto: Cortesía redes
¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México
7 de 10

Cientos de aficionados mexicanos llegaron con su vehículos para hacer ruido y que el plantel ecuatoriano no descansara bien.

Foto: Cortesía redes
¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México
8 de 10

Con pirotecncia y música, así fue el momento la noche del 29 de junio. El plantel de Ecuador pudo descansar, aunque estos momentos no gustaron del todo.

Foto: Cortesía redes
¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México
9 de 10

Toda una fiesta se montó en unas de las arterias hacia el hotel donde se hospedó el combinado ecuatoriano.

Foto: Cortesía redes
¿Juego sucio? Selección de Ecuador hace denuncia a horas del partido ante México
10 de 10

La Policía tuvo que llevar y establecer barreras para que la afición mexicana no se acercara más al hotel de Ecuador. El juego entre los aztecas y sudamericanos será hoy a las 7:00 PM, hora de Honduras.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos