No son militares hondureños para ayudar en Venezuela, es el escuadrón canino en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video en el que aparecen militares hondureños y un escuadrón canino caminando por una zona que, supuestamente, corresponde a Venezuela. La publicación afirma que las imágenes muestran la llegada de efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras para brindar ayuda humanitaria tras el doble terremoto que sacudió ese país el 24 de junio de 2026. Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia corresponde a las labores de búsqueda y rescate realizadas el 24 de junio de 2026 en la colonia Loarque, en Tegucigalpa, tras el derrumbe registrado un día antes, constató EH Verifica. "Llegan los militares hondureños a ayudar a Venezuela", dice textualmente una publicación en TikTok, compartida cientos de veces desde el 27 de junio de 2026.

El miércoles 24 de junio de 2026, un doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudió el norte de Venezuela y dejó, hasta el 29 de junio, un saldo de al menos 1,430 personas fallecidas y 3,238 heridas, según informó EL HERALDO. Los sismos ocurrieron con menos de un minuto de diferencia, lo que los convirtió en el evento sísmico más potente y destructivo registrado en el país en más de un siglo. Ante la magnitud de la emergencia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional y declaró al estado de La Guaira como "zona de desastre", debido al colapso de múltiples infraestructuras. Tras la tragedia, al menos 16 países y varios organismos internacionales enviaron equipos de rescate, personal médico, maquinaria especializada e insumos de primera necesidad para apoyar las labores de atención a las víctimas. En ese contexto, durante una entrevista concedida el 29 de junio de 2026, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, fue consultado sobre las razones por las que el país no había enviado ayuda humanitaria a Venezuela. El mandatario respondió: "Lamento lo que le pasó al pueblo venezolano, pero la prioridad ahora (son) las necesidades de los hondureños".

Es Tegucigalpa

Una búsqueda en la web y en medios de comunicación no encontró evidencia de que Honduras haya enviado ayuda humanitaria a Venezuela con personal militar y el escuadrón canino tras el doble terremoto ocurrido en ese país, hasta la fecha de esta verificación. Una búsqueda inversa en Google, realizada con un fotograma clave del video difundido en TikTok, condujo a la publicación original en la página de Facebook de las Fuerzas Armadas de Honduras, donde aparecen los mismos militares y miembros del escuadrón canino. No obstante, la publicación oficial atribuye las imágenes a las labores de búsqueda y rescate de víctimas del derrumbe ocurrido el 24 de junio de 2026 en la colonia Loarque, cerca del anillo periférico de Tegucigalpa. Este hallazgo descarta que el video corresponda a la llegada de militares hondureños y del escuadrón canino a Venezuela como parte de una misión de ayuda humanitaria el 27 de junio de 2026.

Además, EL HERALDO publicó el 24 de junio de 2026 un video en YouTube en el que se observa a los mismos militares y miembros del escuadrón canino desde otro ángulo. En la grabación, los rescatistas ofrecen declaraciones mientras participan en las labores de búsqueda de víctimas del derrumbe registrado en el anillo periférico de Tegucigalpa.