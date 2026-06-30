Antonio Rivera Callejas afirma que aún no hay votos suficientes para aprobar reformas energéticas

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, reconoció que el Congreso Nacional aún no cuenta con los votos necesarios para aprobar las reformas a la Ley del Sector Eléctrico, aunque se mostró optimista de que el respaldo pueda consolidarse en los próximos días tras un proceso de socialización con los legisladores. El parlamentario defendió el contenido de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y rechazó los señalamientos de quienes sostienen que las reformas abren la puerta a la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). "Primero que todo, esa ley no privatiza, no vende, no hipoteca; eso hay que decirlo. Segundo, a esta hora no tenemos los votos suficientes, porque hay muchos diputados que están pensando en política, en demagogia", manifestó Rivera Callejas.

El congresista hizo un llamado a los diputados para que respalden el proyecto, argumentando que la situación financiera de la estatal eléctrica requiere medidas urgentes. "Aquel diputado responsable sí va a aprobar la ley. Mire, la ENEE pierde 45 millones de lempiras al día, ¿se van a quedar de brazos cruzados?", cuestionó. Rivera Callejas indicó que espera que para la próxima sesión legislativa ya exista el respaldo necesario para aprobar la normativa, luego de aclarar las dudas que, según dijo, persisten entre algunos congresistas. "Hay que respetarlo. Yo diría que para el miércoles se podrían tener los votos, explicando a los diputados que no se está privatizando, que no se están vendiendo los activos, y ojalá que de aquí al miércoles sí pudiera aprobarse esa ley que es tan importante", expresó. Asimismo, aseguró que la propuesta cuenta con el respaldo de organismos financieros internacionales y de expertos en materia energética, al considerar que las reformas son necesarias para rescatar la empresa estatal.