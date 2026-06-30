IA, rumores y bulos: las narrativas falsas que marcaron la fase de grupos del Mundial 2026

Tegucigalpa. Honduras.- Tegucigalpa, Honduras.- La fase de grupos del Mundial 2026, que comenzó el 11 de junio, no solo concentró la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. También impulsó una ola de desinformación que trascendió fronteras y se tropicalizó en Honduras, donde comenzaron a circular contenidos falsos adaptados al contexto nacional y amplificados en redes sociales. EH Verifica y LA PRENSA Verifica identificaron cuatro grandes narrativas que dominaron la conversación digital: contenidos generados con inteligencia artificial, declaraciones falsas atribuidas a autoridades de la FIFA, rumores sobre decisiones relacionadas con el torneo y publicaciones que reutilizaron imágenes para fabricar hechos inexistentes. Las publicaciones comenzaron a difundirse desde el inicio del campeonato, principalmente en Facebook, TikTok, Instagram y X. El interés global por la Copa del Mundo favoreció que estas piezas alcanzaran a miles de usuarios antes de ser desmentidas. Las verificaciones evidencian que la desinformación aprovechó el Mundial mucho más allá del ámbito deportivo. En algunos casos reutilizó narrativas internacionales; en otros, las adaptó al contexto hondureño para involucrar falsamente a políticos, futbolistas, dirigentes de la FIFA e incluso a los países anfitriones en hechos que nunca ocurrieron. A continuación, presentamos un repaso de los principales desmentidos:

1. Imagen de supuestos miembros del MP inspeccionando un negocio por transmitir partidos del Mundial es en Guatemala, no Honduras

Circuló en redes sociales una fotografía que supuestamente muestra a miembros del Ministerio Público (MP) de Honduras inspeccionando un negocio por transmitir partidos del Mundial de 2026. Sin embargo, es falsa. La imagen corresponde a un operativo realizado por la Fiscalía de Guatemala el 13 de junio de 2026, según reportes de medios de comunicación de ese país. “NO ES UNA BROMA. ATENCIÓN: Los bares, restaurantes que transmitan los partidos del Mundial serán sancionados” dice parte de la entrada de una publicación en Facebook, compartida más de 140 veces desde el 13 de junio de 2026, que añade la ubicación de Tegucigalpa.

2. Imagen de Juan Orlando Hernández en el partido Estados Unidos-Paraguay en el Mundial 2026 es de IA

Circuló en redes sociales una imagen que supuestamente muestra al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández como espectador del partido entre Estados Unidos y Paraguay, disputado el 12 de junio en el Mundial 2026. Sin embargo, la publicación es falsa. La imagen fue generada con inteligencia artificial y no corresponde a un hecho real, comprobó EH Verifica. “Así disfrutó el partido de Estados Unidos contra Paraguay el ex presidente Juan Orlando Hernández”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, difundida desde el 13 de junio.

3. Imagen de Asfura y diputados en avión rumbo a la inauguración del Mundial 2026 es de IA

Circuló en redes una imagen que supuestamente muestra al mandatario Nasry Asfura, al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y a los diputados Johana Bermúdez y Jack Uriarte viajando en avión rumbo a la inauguración del Mundial 2026. Es falso. La imagen fue creada con inteligencia artificial (IA) y no corresponde a un viaje real. “Gobierno viaja hacia Estados Unidos a Inaugurar el Mundial 2026”, dice textualmente una publicación de Facebook, difundida desde el 10 de junio de 2026.

4. Es falso que Gianni Infantino dijera que México no merece ser sede del Mundial 2026

Circuló en redes sociales un video en el que supuestamente Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirma que México no merece ser sede de la Copa Mundial 2026. Sin embargo, la secuencia original corresponde al 7 de diciembre de 2022 y fue alterada con una clonación de voz atribuida a Infantino. “Los mexicanos son unos animales, no merecen recibir partidos del Mundial, destruyeron su propio país”, son las presuntas palabras de Infantino que han sido difundidas en una publicación de TikTok desde el 5 de junio.

5. La imagen del autobús de Japón con la llanta pinchada por un bache en México es de IA

Circuló en redes sociales una imagen que supuestamente muestra el autobús de la Selección de Japón con una llanta pinchada tras caer en un bache en Monterrey, México. Es falso. La imagen fue generada con inteligencia artificial (IA) y no corresponde a un hecho real. “La Selección de Japón llegó a Monterrey, la cual será su BASE ENTRENAMIENTO en toda la Copa del Mundo, sin embargo rumbo a su HOTEL se quedaron PARADOS debido a que se les PONCHO una LLANTA al pasar por un BACHE”, dice literalmente la descripción de una publicación en Instagram.

6. EE UU no denegó la visa a Lamine Yamal previo a su debut con España en el Mundial 2026

Circuló en redes sociales publicaciones que afirman que Estados Unidos le habría negado la visa al futbolista Lamine Yamal, por lo que no podría disputar el partido entre España y Cabo Verde, correspondiente al grupo H. Las publicaciones también señalan que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, habría solicitado personalmente al gobierno estadounidense vetar la entrada del jugador del Barcelona, luego de que fuera visto ondeando una bandera de Palestina. Sin embargo, la afirmación es falsa. No hay pruebas de que Estados Unidos le haya negado la visa a Yamal; por el contrario, hay evidencia de que el futbolista ya está en suelo norteamericano. “URGENTE: La estrella del fútbol español Yamal podría no estar al inicio del partido de Copa Mundial de España debido a problemas con la visa de EE.UU Netanyahu ha solicitado personalmente que no se permita la entrada de Yamal a EE.UU ya que fue visto con la bandera palestin”, cita textualmente una publicación difundida en X desde el 10 de junio de 2026.

7. Infantino no anunció la suspensión de partidos del Mundial en México: es un video de IA