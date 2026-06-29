Gobierno y transportistas no acordaron bajar el pasaje pese a la baja en los combustible

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un arte gráfico que asegura que el gobierno acordó con el sector transporte no bajar el precio del pasaje del transporte público pese a la rebaja de los combustibles en Honduras. Sin embargo, esto es falso. El contenido gráfico utilizado como evidencia fue manipulado, y el original señala que los transportistas están dispuestos a reducir el pasaje únicamente si el precio del combustible alcanza los 75 lempiras. Además, Jorge Lanza confirmó a EH Verifica que no existe tal acuerdo con el gobierno. "Gobierno y transporte de buses acuerdan no bajar al pasaje aunque bajen los combustibles", dice el texto sobrepuesto de un arte gráfico publicado en Facebook, compartido desde el 28 de junio de 2026.

En Honduras, la relación entre el sector transporte y el precio de los combustibles ha sido un tema de debate recurrente, debido a que el carburante representa uno de los principales costos operativos del transporte urbano e interurbano. Desde el aumento de los combustibles, dirigentes del sector han señalado que las variaciones semanales en los precios de la gasolina y el diésel inciden directamente en la estructura de costos y en la prestación del servicio. Las autoridades han implementado mecanismos de subsidio y estabilización de precios para mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales del petróleo. En ese contexto, representantes del rubro han planteado que posibles ajustes en la tarifa del pasaje están condicionados a determinados niveles del precio del combustible, como lo informó EL HERALDO. Mientras que las autoridades han señalado que las decisiones en materia de tarifas y subsidios se analizan en función de la situación de los derivados del petróleo.

Arte manipulado

Una pesquisa en Google Lens de la imagen utilizada en la publicación llevó a un posteo en Instagram del medio Hable Como Habla (HCH), fechada el 27 de junio de 2026.

En la publicación, el medio informó que el dirigente del transporte, Jorge Lanza, aseguró que la actual reducción en los carburantes aún no representa un alivio suficiente para los costos de operación de las unidades. Según explicó Lanza, estarían dispuestos a discutir una rebaja en el pasaje cuando el galón de combustible llegue a 75 lempiras. Esto confirma que el contenido utilizado como prueba no corresponde a un anuncio de un acuerdo entre el gobierno y los transportistas para evitar la reducción del precio de los combustibles.

No existe acuerdo