Video de derrumbe de edificio no corresponde a los terremotos de Venezuela; es de Turquía en 2023

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra derrumbe de un edificio supuestamente ocurrido tras el doblete sísmico registrado en Venezuela el 24 de junio de 2026, de acuerdo a la descripción de la publicación. Sin embargo es falso. En realidad la secuencia corresponde a un demolición controlada de una estructura en Turquía en octubre de 2023, sin relación con los sismos de junio de 2026. “Un edificio colapsó en La Guaira durante los hechos ocurridos el 24 de junio de 2026. Imágenes muestran el momento en que la estructura cae. Este suceso afecta directamente a la zona y genera preocupación entre los residentes locales. Las autoridades están atentas a la situación”, dice la entrada de una publicación de Instagram, visualizada más de 625,000 veces desde el 25 de junio de 2026.

El 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por un doblete sísmico, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en una misma zona tectónica. Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia. El primero tuvo su epicentro al oeste del municipio de Morón, en el estado Carabobo, mientras que el segundo se localizó cerca del municipio de Yumare. Hasta el 26 de junio de 2026, La Prensa informó que el balance oficial ya supera los 920 fallecidos y más de 3,300 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros. Además, se han registrado 302 réplicas desde el evento principal, lo que ha mantenido la alerta en las zonas afectadas que fueron los estados La Guaira y Carabobo, además de varios sectores de Caracas.

Fue en Turquía