Video de derrumbe de edificio no corresponde a los terremotos de Venezuela; es de Turquía en 2023

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra derrumbe de un edificio supuestamente ocurrido tras el doblete sísmico registrado en Venezuela el 24 de junio de 2026, de acuerdo a la descripción de la publicación.
Sin embargo es falso. En realidad la secuencia corresponde a un demolición controlada de una estructura en Turquía en octubre de 2023, sin relación con los sismos de junio de 2026.
“Un edificio colapsó en La Guaira durante los hechos ocurridos el 24 de junio de 2026. Imágenes muestran el momento en que la estructura cae. Este suceso afecta directamente a la zona y genera preocupación entre los residentes locales. Las autoridades están atentas a la situación”, dice la entrada de una publicación de Instagram, visualizada más de 625,000 veces desde el 25 de junio de 2026.
El 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por un doblete sísmico, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en una misma zona tectónica.
Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia. El primero tuvo su epicentro al oeste del municipio de Morón, en el estado Carabobo, mientras que el segundo se localizó cerca del municipio de Yumare.
Hasta el 26 de junio de 2026, La Prensa informó que el balance oficial ya supera los 920 fallecidos y más de 3,300 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.
Además, se han registrado 302 réplicas desde el evento principal, lo que ha mantenido la alerta en las zonas afectadas que fueron los estados La Guaira y Carabobo, además de varios sectores de Caracas.
Fue en Turquía
En primer lugar, una búsqueda inversa en Google Lens, a partir de un fotograma clave de la secuencia difundida en redes sociales, localizó una pieza periodística del medio En Son Haber de Turquía, publicada el 1 de octubre de 2023, la cual contiene el video utilizado en la publicación viral.
Según el artículo, el clip fue grabado durante la demolición controlada de un edificio de 15 pisos, en el complejo Batı Şehir Park Site, de la ciudad de Kahramanmaras, perteneciente a ese país.
Otro resultado de la búsqueda condujo a otros reportes de la prensa que muestran la misma secuencia hechos en octubre de 2023 ( 1, 2).
De acuerdo con los medios, se trataba de una demolición controlada de ese y otros edificios que quedaron dañados tras los sismos de magnitud 7.8 y 7.5 que azotaron a Turquía, el 6 de febrero de 2023.
Esto confirma que la secuencia no tiene relación con el doblete sísmico registrado en Venezuela, como aseguran publicaciones virales en redes sociales.
Por lo tanto, es falso que el video de un edificio derrumbándose corresponda a los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026.
La verificación confirma que la secuencia es anterior y fue grabada en Turquía en octubre de 2023, durante la demolición controlada de una estructura dañada tras los sismos ocurridos en ese país en febrero de 2023.