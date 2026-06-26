Este video de edificios sacudiéndose no corresponde a los terremotos de Venezuela en 2026: es de 2018

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que muestra edificios y vehículos sacudiéndose, acompañado de publicaciones que afirman que corresponde a los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio de 2026. Sin embargo, es engañoso. El video no corresponde a los recientes sismos ocurridos en Venezuela, sino que muestra un movimiento telúrico que sacudió a ese país el 21 de agosto de 2018. “Lo que hoy vive Venezuela mañana puede tocarnos a nosotros, (...) La “ayuda humanitaria” para Venezuela no se hará esperar... ¿Y para México?” dice la descripción textual del video publicado en X, visualizado más de 444 mil veces desde el 24 de junio de 2026.

El 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos con pocos segundos de diferencia, un fenómeno conocido como “doblete sísmico”. Los movimientos telúricos dejaron cientos de fallecidos, miles de heridos y personas desaparecidas, además de severos daños materiales. Hasta el 26 de junio de 2026, La Prensa informó que se contabilizan 920 muertos y 3,360 heridos, además de contabilizar más de 302 réplicas desde el 24 de junio. El fenómeno tuvo su epicentro en la región norte del país y afectó con mayor intensidad a zonas como Caracas y el estado La Guaira, donde se concentraron los mayores daños. Los movimientos telúricos dejaron cientos de fallecidos, miles de heridos y personas desaparecidas, además de severos daños materiales.

Video del 2018