Video que muestra agresión a Tomás Zambrano fue grabado en octubre de 2023, no en junio de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales como actual un video que muestra una agresión al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y a otros diputados de la bancada del Partido Nacional. Sin embargo, la secuencia no es reciente. El clip fue grabado el 31 de octubre de 2023 en el contexto de incidentes violentos registrados en los bajos del Congreso Nacional, en medio de la crisis política por la falta de acuerdos para la elección de las autoridades del Ministerio Público, proceso que en ese momento se encontraba bajo discusión en el Legislativo. En ese periodo, el Congreso Nacional mantenía una prolongada falta de consensos entre las principales fuerzas políticas para elegir al fiscal general y fiscal general adjunto, lo que derivó en tensiones políticas y en la activación de la Comisión Permanente. “Trasciende video de agresión contra el Presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano, por el momento se desconoce donde sucedió”, dice la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 28 de junio de 2026.

Tomás Zambrano es el actual presidente del Congreso Nacional. En enero de 2026, Zambrano fue electo presidente del Legislativo para el período 2026–2030, durante la instalación de la nueva legislatura. Desde ese cargo, encabeza la dirección del Poder Legislativo conforme a las atribuciones establecidas en la normativa interna del Congreso. La noche del 31 de octubre de 2023, diputados del Partido Nacional y otros sectores de oposición llegaron a las instalaciones del Congreso Nacional para exigir la reanudación de las sesiones legislativas. Sin embargo, los accesos al edificio permanecían cerrados y resguardados por elementos policiales, mientras simpatizantes y colectivos afines al partido Libertad y Refundación (Libre) se concentraban en los bajos del Poder Legislativo. El ambiente se tensó y derivó en enfrentamientos verbales y físicos entre manifestantes y parlamentarios opositores. Durante los incidentes, varios diputados denunciaron haber sido agredidos con piedras y otros objetos contundentes. Entre los legisladores que resultaron lesionados figuraron Antonio Rivera Callejas, Tomás Zambrano y otros miembros de la bancada nacionalista. Imágenes difundidas por EL HERALDO mostraron a algunos congresistas con heridas visibles, mientras eran auxiliados por compañeros y personal de apoyo en las afueras del Congreso Nacional. Para esa fecha, el Congreso acumulaba más de dos meses sin sesiones ordinarias debido a la falta de consensos entre las principales fuerzas políticas para alcanzar los votos requeridos para elegir a las nuevas autoridades de la Fiscalía. Los hechos ocurrieron en medio de una profunda crisis política y legislativa relacionada con la elección del fiscal general y del fiscal general adjunto por varias semanas. Finalmente, Johel Zelaya fue nombrado fiscal general interino y Mario Morazán fiscal general adjunto interino, mediante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, integrada por nueve congresistas, como lo informó EL HERALDO.

Video de 2023

Una búsqueda inversa en Google con una captura de pantalla del video, usando la herramienta InVID We-Verify, localizó las mismas imágenes en un video publicado en Facebook el 31 de octubre de 2023 por el medio de comunicación Canal 23 del municipio de Olanchito, Yoro. En la descripción de la publicación se especifica que el contenido corresponde a un zafarrancho registrado en el Congreso Nacional. “En zafarrancho ocurrido esta noche en los bajos del Congreso Nacional fue golpeado el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas”, dice textualmente la publicación.