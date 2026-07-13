Masivos apagones en Valle y Choluteca: ENEE anuncia nuevo circuito eléctrico

Tegucigalpa, Honduras- Los constantes apagones de energía eléctrica en la zona sur de Honduras mantienen en zozobra a miles de pobladores. Sin embargo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) aseguró que un nuevo circuito entrará en funcionamiento para mejorar el servicio en la región.
La ENEE informó que concluyó con éxito la última fase de los trabajos técnicos para poner en operación el circuito CHS-L307, con el objetivo de fortalecer el sistema eléctrico en los departamentos de Valle y Choluteca.
A través de un comunicado, la estatal indicó que realizó "una intensa jornada de trabajo en la zona de Agua Fría, municipio de Nacaome, Valle", donde está ubicado el nuevo circuito.
De acuerdo con las autoridades, la obra beneficiará de manera directa a 25,000 abonados de 16 municipios e, indirectamente, a unos 87,000 clientes de 23 municipios del sur de Honduras.
"Para este lunes 13 de julio se espera concluir con los trabajos para la entrada en operación del circuito, que vendrá a aliviar la carga en los departamentos antes mencionados", publicó la ENEE.
Además, el personal técnico de la empresa realizará un monitoreo de rutina para garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento de la red eléctrica una vez que el circuito entre en operación.
"Con este proyecto se busca mejorar la estabilidad y la calidad del suministro des energía, por lo cual, se disminuiría la probabilidad de interrupciones del servicio eléctrico por sobrecarga", aseguró la ENEE.