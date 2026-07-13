Masivos apagones en Valle y Choluteca: ENEE anuncia nuevo circuito eléctrico

Tegucigalpa, Honduras- Los constantes apagones de energía eléctrica en la zona sur de Honduras mantienen en zozobra a miles de pobladores. Sin embargo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) aseguró que un nuevo circuito entrará en funcionamiento para mejorar el servicio en la región.

La ENEE informó que concluyó con éxito la última fase de los trabajos técnicos para poner en operación el circuito CHS-L307, con el objetivo de fortalecer el sistema eléctrico en los departamentos de Valle y Choluteca.

A través de un comunicado, la estatal indicó que realizó "una intensa jornada de trabajo en la zona de Agua Fría, municipio de Nacaome, Valle", donde está ubicado el nuevo circuito.