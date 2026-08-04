Calles del centro histórico de Tegucigalpa siguen atrapadas en marañas de cables

Tegucigalpa, Honduras.- La maraña de cables que atraviesa las calles del centro histórico de Tegucigalpa continúa siendo parte del paisaje urbano, a pesar de los esfuerzos anunciados para retirar líneas en desuso y ordenar el tendido eléctrico y de telecomunicaciones.

Uno de los puntos donde se evidencia esta problemática es la calle Hipólito Matute, ubicada detrás de la Catedral San Miguel Arcángel, entre la avenida Cristóbal Colón y la avenida Cervantes.

En esta zona, decenas de cables se acumulan sobre los postes y fachadas de edificios antiguos, formando una red desordenada que contrasta con el valor arquitectónico del casco histórico de la capital.

La imagen se repite en otros sectores como la avenida Paz Barahona, un tramo con alta circulación peatonal, comercios tradicionales y edificaciones históricas que forman parte de la identidad de Tegucigalpa.

También en la avenida Cristóbal Colón y la avenida Máximo Jerez persisten estructuras saturadas de cables, mientras peatones y comerciantes conviven diariamente con una imagen que refleja años de falta de ordenamiento del cableado urbano.