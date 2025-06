Bajan alertas por lluvias, y los afectados piden reparar los accesos

Aunque las alertas comienzan a bajar y el agua ha cedido en muchas zonas, la pesadilla no ha terminado para decenas de familias que ahora enfrentan caminos intransitables, viviendas colapsadas y cultivos completamente arruinados.

En Dolores Merendón, al menos 25 viviendas fueron afectadas directamente, y muchas otras quedaron con daños estructurales que ponen en riesgo la vida de sus ocupantes.

“Yo perdí todo, ahí se me fue todo, nosotros salimos solo con la ropa que andamos, me quedé atrapada y un hijo de un vecino me fue a sacar”, expresó con angustia una de las afectadas.

Uno de los problemas más críticos que enfrentan los pobladores es la destrucción total o parcial de los accesos hacia sus comunidades.

Los caminos de tierra fueron arrastrados por las corrientes, algunos puentes colapsaron y otros quedaron seriamente dañados, impidiendo la entrada de vehículos, incluyendo ambulancias y maquinaria de rescate.