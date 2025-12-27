CNE acuerda reanudar escrutinio especial, pero aún no define si en nivel de diputados o alcaldías

Tegucigalpa, Honduras.- Por unanimidad y vía zoom, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) acordó este sábado que urge reanudar el escrutinio especial, durante una sesión en la que también se abordó el cierre de la declaratoria de las elecciones generales, prevista para el 30 de diciembre. Durante la sesión se planteó cuál debe ser el orden en el escrutinio especial de corporaciones municipales y del nivel de diputados, en al menos cuatro departamentos: Colón, Comayagua, Copán y Atlántida.

Las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López expresaron estar a favor de iniciar el escrutinio en el nivel de diputados, al considerar el rol que este órgano establece la Constitución de la República y la alternancia en el poder. En contraste, Marlon Ochoa propuso que el orden del escrutinio especial se realice primero en las corporaciones municipales y posteriormente en el nivel de diputados y reiteró que no firmará la declaratoria mientras no se cuente con la totalidad de las actas.

El pleno volverá a sesionar en un plazo de seis horas, alrededor de las 6:00 de la tarde, tras la presentación de un informe de auditoría externa, para definir el orden de escrutinio en los niveles de diputados y alcaldías.