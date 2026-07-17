Consejo de Educación impulsará reforma para recuperar la cobertura y calidad educativa

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional de Educación (CNE) enfrenta el desafío de impulsar una reforma integral para revertir la crisis del sistema educativo hondureño, con el objetivo de recuperar la cobertura y mejorar la calidad de la enseñanza. El secretario ejecutivo del CNE, Rafael Núñez, explicó que la apuesta del Gobierno es avanzar hacia un modelo educativo con enfoque productivo, priorizando áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), con el objetivo de vincular la formación académica con el desarrollo económico del país. El Consejo será clave en este proceso, al ser un ente articulador entre autoridades, docentes y distintos sectores sociales, además de encargarse de diseñar lineamientos, proponer políticas públicas y dar seguimiento a la implementación de las reformas.

La institución tiene un gran reto, pues los datos del CNE indican que la cobertura educativa en el país en la última década se redujo, al pasar del 70% en 2014 a un 63% en 2025, lo que representa una pérdida de siete puntos porcentuales. Esa caída refleja que, lejos de ampliarse el acceso, más niños y jóvenes han quedado fuera del sistema educativo, profundizando las brechas sociales y limitando las oportunidades de desarrollo. Autoridades del Consejo señalan que en el nivel superior, la situación es aún más crítica, ya que menos del 30% de los jóvenes logran acceder a la universidad, lo que confirma la baja cobertura en este nivel. El diagnóstico del CNE concluye que la crisis es estructural y responde a múltiples factores, entre ellos la deserción escolar, la brecha digital, la deficiente formación docente, la falta de recursos, la violencia en los centros educativos y la débil articulación entre los distintos niveles del sistema. En este sentido, el Consejo plantea una reforma centrada en la prevención y el fortalecimiento institucional, que incluye la creación de protocolos para atender conflictos, la capacitación docente en mediación y disciplina positiva, y el acceso a apoyo psicológico en los centros escolares.