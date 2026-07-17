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Senasa fortalece la vigilancia sanitaria para mantener bajo control la influenza aviar

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de Senasa fortalecen la vigilancia para mantener control de la influenza aviar

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 14:40
Senasa fortalece la vigilancia sanitaria para mantener bajo control la influenza aviar

Las autoridades permanecen vigilantes de las granjas avícolas en diferentes regiones del territorio nacional para evitar la propagación de la influenza aviar.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), fortalece la vigilancia epidemiológica y las medidas de bioseguridad para mantener bajo control la influenza aviar en el país.

Rafael Rodríguez, director general de SAG-Senasa, informó que “las acciones implementadas desde la detección de los primeros casos han permitido contener la enfermedad en las unidades de producción comercial, gracias al monitoreo permanente y al trabajo coordinado con el sector avícola”.

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Desde la detección de los primeros casos en aves silvestres y posteriormente en aves domésticas, Senasa activó los protocolos de respuesta sanitaria, intensificando las inspecciones, el monitoreo epidemiológico y las acciones preventivas en las granjas avícolas del país.

Rodríguez destacó que "no se han reportado nuevos casos en granjas comerciales, resultado de la coordinación entre el Gobierno, los productores y las organizaciones que conforman el sector avícola".

Como parte de esta estrategia, Senasa mantiene una coordinación permanente con la Federación Nacional de Avicultores de Honduras (Fedavih) y la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih), desarrollando reuniones técnicas y acciones conjuntas para evaluar el comportamiento de la enfermedad y fortalecer las medidas de prevención y bioseguridad.

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Asimismo, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), brindan acompañamiento técnico para fortalecer la vigilancia epidemiológica y las capacidades de respuesta ante la enfermedad.

El titular de SAG-Senasa explicó que, "aunque continúan registrándose algunos casos en aves silvestres, la incidencia ha disminuido durante las últimas semanas, lo que permitirá avanzar hacia el cierre de los casos activos y la recuperación del estatus sanitario naciona"l.

El Gobierno decretó emergencia sanitaria por influenza aviar que permanece vigente durante 180 días, período en el que continuarán los muestreos, inspecciones y verificaciones del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los establecimientos avícolas.

Rodríguez reiteró que "se continuará trabajando de manera articulada con el sector productivo y los organismos de cooperación para proteger la sanidad avícola, garantizar el abastecimiento de alimentos y fortalecer la competitividad de la producción avícola en el país".

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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