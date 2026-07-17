Senasa fortalece la vigilancia sanitaria para mantener bajo control la influenza aviar

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), fortalece la vigilancia epidemiológica y las medidas de bioseguridad para mantener bajo control la influenza aviar en el país.
Rafael Rodríguez, director general de SAG-Senasa, informó que “las acciones implementadas desde la detección de los primeros casos han permitido contener la enfermedad en las unidades de producción comercial, gracias al monitoreo permanente y al trabajo coordinado con el sector avícola”.
Desde la detección de los primeros casos en aves silvestres y posteriormente en aves domésticas, Senasa activó los protocolos de respuesta sanitaria, intensificando las inspecciones, el monitoreo epidemiológico y las acciones preventivas en las granjas avícolas del país.
Rodríguez destacó que "no se han reportado nuevos casos en granjas comerciales, resultado de la coordinación entre el Gobierno, los productores y las organizaciones que conforman el sector avícola".
Como parte de esta estrategia, Senasa mantiene una coordinación permanente con la Federación Nacional de Avicultores de Honduras (Fedavih) y la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih), desarrollando reuniones técnicas y acciones conjuntas para evaluar el comportamiento de la enfermedad y fortalecer las medidas de prevención y bioseguridad.
Asimismo, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), brindan acompañamiento técnico para fortalecer la vigilancia epidemiológica y las capacidades de respuesta ante la enfermedad.
El titular de SAG-Senasa explicó que, "aunque continúan registrándose algunos casos en aves silvestres, la incidencia ha disminuido durante las últimas semanas, lo que permitirá avanzar hacia el cierre de los casos activos y la recuperación del estatus sanitario naciona"l.
El Gobierno decretó emergencia sanitaria por influenza aviar que permanece vigente durante 180 días, período en el que continuarán los muestreos, inspecciones y verificaciones del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los establecimientos avícolas.
Rodríguez reiteró que "se continuará trabajando de manera articulada con el sector productivo y los organismos de cooperación para proteger la sanidad avícola, garantizar el abastecimiento de alimentos y fortalecer la competitividad de la producción avícola en el país".