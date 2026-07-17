Senasa fortalece la vigilancia sanitaria para mantener bajo control la influenza aviar

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), fortalece la vigilancia epidemiológica y las medidas de bioseguridad para mantener bajo control la influenza aviar en el país. Rafael Rodríguez, director general de SAG-Senasa, informó que “las acciones implementadas desde la detección de los primeros casos han permitido contener la enfermedad en las unidades de producción comercial, gracias al monitoreo permanente y al trabajo coordinado con el sector avícola”.

Desde la detección de los primeros casos en aves silvestres y posteriormente en aves domésticas, Senasa activó los protocolos de respuesta sanitaria, intensificando las inspecciones, el monitoreo epidemiológico y las acciones preventivas en las granjas avícolas del país. Rodríguez destacó que "no se han reportado nuevos casos en granjas comerciales, resultado de la coordinación entre el Gobierno, los productores y las organizaciones que conforman el sector avícola". Como parte de esta estrategia, Senasa mantiene una coordinación permanente con la Federación Nacional de Avicultores de Honduras (Fedavih) y la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih), desarrollando reuniones técnicas y acciones conjuntas para evaluar el comportamiento de la enfermedad y fortalecer las medidas de prevención y bioseguridad.