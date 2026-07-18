Ministro de Defensa alerta que cultivos de coca amenazan a las reservas naturales de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, señaló que grupos criminales estarían cultivando coca en áreas protegidas, actividad que estaría provocando la deforestación masiva en Honduras. El funcionario señaló que las autoridades detectaron este patrón en zonas protegidas, y aseguró que la tala de árboles forma parte del proceso para preparar los terrenos destinados a los cultivos ilícitos. "El problema en las reservas naturales es que grupos del crimen organizado están cultivando la planta de coca. Deforestan, hacen pruebas en la tierra y siembran", explicó. El titular de la Secretaría de Defensa explicó que una vez desmontadas las áreas boscosas, la madera es entregada a personas que trafican ilegalmente con productos forestales, lo que facilita la apertura de nuevas rutas hacia el interior de las reservas.

Sin embargo, aseguró que el impacto no termina con la deforestación, ya que la apertura de caminos genera un efecto que incrementa la presión sobre estos ecosistemas. "Ellos regalan la madera que desmontan y el que trafica con esa madera ilegal abre trochas de camino. Detrás de las trochas viene el campesino, viene el ganado y eso nos está afectando porque son zonas de reserva natural, donde la actividad humana está totalmente prohibida", afirmó. El funcionario sostuvo que estas acciones provocan que sectores donde antes existían barreras naturales queden expuestos al ingreso de personas y otras actividades que alteran las condiciones de los ecosistemas hondureños.

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