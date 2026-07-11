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Incautan plantación de 16,500 arbustos de hoja de coca en Parque Nacional Pico Bonito

Los arbusto de hoja de coca estaban ubicados en un terreno de tres manzanas en una zona montañosa y fueron descubiertos por equipos militares

  • Actualizado: 11 de julio de 2026 a las 12:58
Incautan plantación de 16,500 arbustos de hoja de coca en Parque Nacional Pico Bonito

La operación fue ejecutada mediante patrullajes de largo alcance permitiendo ubicar y asegurar el cultivo en una zona montañosa del sector.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Las Fuerzas Armadas a través de equipos tácticos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), localizaron y aseguraron una plantación de 16,500 arbustos de hoja de coca en el municipio de La Masica, Atlántida.

El informe destaca que los uniformados realizaron la operación entre el Parque Nacional Pico Bonito y el Refugio de Vida Silvestre Texiguat, en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida.

Desmantelan narcolaboratorio y aseguran 15,000 arbustos de hojas de coca en Atlántida

La operación fue ejecutada mediante patrullajes de largo alcance permitiendo ubicar y asegurar el cultivo en una zona montañosa del sector.

De acuerdo con el reconocimiento realizado por el personal militar, el área asegurada comprende aproximadamente tres manzanas de terreno, donde se contabilizaron alrededor de 16,500 arbustos.

El capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas, dijo que en lo que va de 2026, las Fuerzas Armadas han asegurado 37 plantaciones con más de 590 mil arbustos de hoja de coca.

Incautan más de 15 mil arbustos de coca en zona atlántica de Honduras

Además de eso, han destruido diez instalaciones artesanales conocidas como narcolaboratorios, con precursores químicos utilizados para procesar la droga.

Los aseguramientos que se han ejecutado este año se han registrado en los departamentos de Colón, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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