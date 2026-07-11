Incautan plantación de 16,500 arbustos de hoja de coca en Parque Nacional Pico Bonito

Tegucigalpa, Honduras.-Las Fuerzas Armadas a través de equipos tácticos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), localizaron y aseguraron una plantación de 16,500 arbustos de hoja de coca en el municipio de La Masica, Atlántida. El informe destaca que los uniformados realizaron la operación entre el Parque Nacional Pico Bonito y el Refugio de Vida Silvestre Texiguat, en el municipio de La Masica, departamento de Atlántida.

La operación fue ejecutada mediante patrullajes de largo alcance permitiendo ubicar y asegurar el cultivo en una zona montañosa del sector. De acuerdo con el reconocimiento realizado por el personal militar, el área asegurada comprende aproximadamente tres manzanas de terreno, donde se contabilizaron alrededor de 16,500 arbustos. El capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas, dijo que en lo que va de 2026, las Fuerzas Armadas han asegurado 37 plantaciones con más de 590 mil arbustos de hoja de coca.