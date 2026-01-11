Más de 7,000 hondureños esperan una cirugía médica

Tegucigalpa, Honduras.- El 2025 cerró con más de siete mil hondureños en mora quirúrgica: personas que llevan más de tres meses, e incluso años, esperando una cirugía dentro del sistema de salud pública de Honduras.
Listados oficiales por parte de las autoridades sanitarias apuntan que entre los centros hospitalarios con mayor demanda y número de espera figura el Hospital San Felipe, con el área de Oftalmología.
Sigue el Hospital Escuela, que debido al recurrente ingreso de personas accidentadas en colisiones de tránsito requieren intervención quirúrgica, situación que constantemente satura las salas de emergencia.
"Por ejemplo, el problema que tenemos en el hospital Escuela es que ahí van a dar todas las emergencias, y en el hospital Escuela el 70% de todos los accidentados es por problemas de trauma. Si llega una emergencia, se atiende y el se dejan las cirugías previamente programadas", aseguró Nerza Paz, viceministra de Salud.
Sin embargo, Paz explicó que pese al número de pacientes a la espera de ser atendidos, lentamente el número de la mora quirúrgica a nivel nacional "se está depurando".
"Ahorita la mora está en depuración y están viendo cuáles son en realidad parte esa mora quirúrgica, pero ese número ya se está reduciendo", explicó.
Por su parte, la doctora Blanca Munguía, directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), apuntó que la mora quirúrgica es uno de los principales retos que actualmente enfrenta el sistema de salud público en Honduras.
"La mora quirúrgica fue un tema de gran desafío para la Secretaría de Salud, los últimos datos facilitados por la misma Secretaría de Salud nos arrojaban datos bien desafiantes, especialmente cuando mirábamos que la lista de espera obedecía a 13,745 pacientes en condición de estar pendiente de una cirugía", aseveró.
Pese a eso, entre pasillos y largas horas de espera por una respuesta favorable, cientos de hondureños apuntaron que la falta de médicos especialistas, la limitada disponibilidad de quirófanos y la escasez de insumos médicos son factores que agravaron la mora quirúrgica durante lo últimos años.
"Hemos esperado hasta tres años por ser atendidos, y desde entonces es esperanzarnos a que el siguiente mes nos den luz verde para al fin ser atendidos por este sistema público", señaló una de las pacientes del concurrido Hospital Escuela.