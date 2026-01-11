Más de 7,000 hondureños esperan una cirugía médica

Tegucigalpa, Honduras.- El 2025 cerró con más de siete mil hondureños en mora quirúrgica: personas que llevan más de tres meses, e incluso años, esperando una cirugía dentro del sistema de salud pública de Honduras.

Listados oficiales por parte de las autoridades sanitarias apuntan que entre los centros hospitalarios con mayor demanda y número de espera figura el Hospital San Felipe, con el área de Oftalmología.

Sigue el Hospital Escuela, que debido al recurrente ingreso de personas accidentadas en colisiones de tránsito requieren intervención quirúrgica, situación que constantemente satura las salas de emergencia.

"Por ejemplo, el problema que tenemos en el hospital Escuela es que ahí van a dar todas las emergencias, y en el hospital Escuela el 70% de todos los accidentados es por problemas de trauma. Si llega una emergencia, se atiende y el se dejan las cirugías previamente programadas", aseguró Nerza Paz, viceministra de Salud.