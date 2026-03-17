Hospital Escuela suspende cirugías electivas por fallas en el área de lavandería

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela suspendió parcialmente las cirugías electivas debido a fallas en el área de lavandería, lo que afecta el procesamiento de ropa quirúrgica necesaria para los procedimientos. Pacientes denunciaron que el servicio se encuentra limitado, lo que ha provocado la cancelación de intervenciones previamente programadas. El director del centro asistencial, Darío Cruz, explicó que la situación se debe a las limitaciones en la capacidad de procesamiento de la lavandería.

"Nuestra lavandería está a medio vapor, ahí está la génesis de esto", señaló. El médico explicó que los equipos utilizados en intervenciones de ginecología, ortopedia, cirugía general, neurocirugía y otras especialidades deben ser envueltos en telas que requieren lavado y esterilización. Sin embargo, debido a que no todas las lavadoras están en funcionamiento se han generado retrasos en la realización de algunas intervenciones. Cada día el hospital realiza en promedio entre 50 y 60 cirugías; no obstante con la situación las autoridades se han visto obligadas a suspender las selectivas y realizar únicamente las cirugías de emergencia. "Si habían para hacer cuatro (cirugías), se hacen dos; dependemos del número de equipo disponible", afirmó Cruz.