Nasry Asfura destaca cooperación regional durante la Cumbre del Escudo de las Américas en Florida

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participa en la Cumbre del Escudo de las Américas, realizada en Florida y convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante el encuentro, líderes del continente analizan estrategias para fortalecer la cooperación regional, impulsar el crecimiento económico y abordar desafíos en seguridad y desarrollo en América Latina.

  • Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 07:55
El Heraldo Videos