Videos Honduras
Confirman feriados de la empresa privada para Semana Santa 2026 en Honduras
Scarleth Rodríguez
seguir +
Actualizado: 09 de marzo de 2026 a las 21:53
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Investigación revela pagos a Edgardo Casaña por jefatura fantasma
Daniela Zepeda
Videos Honduras
Confirman feriados de la empresa privada para Semana Santa 2026 en Honduras
Scarleth Rodríguez
Videos Honduras
Gobierno responde a informe de la UNAH: Los resultados de Asfura en 40 días son visibles
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Pasaportes diplomáticos: beneficios para Enrique Reina y otros funcionarios
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Caso Sedesol: Exfuncionario José Carlos Cardona explica que su labor era ministerial, no política
Emilio Flores
Videos Honduras
Poco avance del Libramiento sur de Tegucigalpa en La Cañada; inversión de $57.7 millones desde 2025
Marbin López
Videos Honduras
Carlos Zelaya y Luis Redondo comparecerán como testigos en caso Sedesol este 12 de marzo
Javier Flores
Videos Honduras
Feministas protestan frente a la Corte Suprema exigiendo justicia y respeto a sus derechos
Emilio Flores
Videos Honduras
Milagros Maldonado agradece a Maratón del Saber por entregar cuadernos a estudiantes de Lepaterique
Marbin López
Videos Honduras
Maratón del Saber entrega cuadernos a estudiantes en La Chorrera, Lepaterique
Marbin López
Videos Honduras
Sin avances en el tramo hacia El Tizatillo del Libramiento en la salida al sur de Tegucigalpa
Marbin López
Videos Honduras
Altas temperaturas continuarán en Honduras con máximas de hasta 39 grados
Jefry Sánchez