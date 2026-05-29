Policía descarta enfrentamiento en finca de Rigores, Colón

Trujillo, Honduras.- Autoridades de la Policía Nacional descartaron este día de manera oficial que se haya registrado un enfrentamiento armado en la finca Paso Aguán, ubicada en la comunidad de Rigores, jurisdicción de Trujillo, departamento de Colón.​

La aclaración surge luego de reportes sobre supuestos tiroteos en la zona que encendieran las alarmas.

Ante la alerta, un contingente de varios agentes policiales se desplazó anoche de emergencia hacia el sector para verificar la situación.