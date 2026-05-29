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Policía descarta enfrentamiento en finca de Rigores, Colón

La Policía Nacional descartó que se haya registrado un enfrentamiento armado en la finca Paso Aguán, en Rigores, Trujillo, tras reportes del pasado juves 28 de mayo

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 07:42
Policía descarta enfrentamiento en finca de Rigores, Colón

En horas de la noche del pasado jueves 28 de mayo trascendió un nuevo enfrentamiento en Rigores, Colón pero la Policía Nacional ya lo descartó.

Foto: Cortesía

Trujillo, Honduras.- Autoridades de la Policía Nacional descartaron este día de manera oficial que se haya registrado un enfrentamiento armado en la finca Paso Aguán, ubicada en la comunidad de Rigores, jurisdicción de Trujillo, departamento de Colón.

La aclaración surge luego de reportes sobre supuestos tiroteos en la zona que encendieran las alarmas.

Ante la alerta, un contingente de varios agentes policiales se desplazó anoche de emergencia hacia el sector para verificar la situación.

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Tras realizar minuciosas inspecciones en el terreno, los uniformados confirmaron que no se encontraron indicios, casquillos ni elementos que apunten a que ocurrió un intercambio de disparos.​

Este incidente se suscita en un contexto de extrema tensión en la región del bajo Aguán.

El pasado jueves 21 de mayo, la zona fue escenario de una masacre que cobró la vida de 20 personas.

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​A raíz de la matanza, la Policía Nacional mantiene la zona completamente militarizada y bajo intensos operativos de control para restablecer el orden y dar con los responsables del múltiple crimen.

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Redacción web
Carlos Molina

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