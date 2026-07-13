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Juramentan a Viviane de Pierrefeu como nueva embajadora ante la República de Corea

La nueva embajadora asumirá la representación de Honduras ante la República de Corea en el marco de una relación bilateral en distintas áreas de interés

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 19:08
Juramentan a Viviane de Pierrefeu como nueva embajadora ante la República de Corea

Mireya Agüero juramentó a la nueva embajadora de Honduras ante la República de Corea, Viviane de Pierrefeu Midence.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional juramentó este lunes a Viviane de Pierrefeu Midence como la nueva embajadora de Honduras ante la República de Corea, con el objetivo de continuar fortaleciendo los vínculos diplomáticos entre ambos países.

El acto estuvo a cargo de la canciller hondureña Mireya Agüero, quien oficializó el nombramiento de la diplomática que representará al Estado de Honduras en ese país asiático.

Las relaciones entre Honduras y Corea se han desarrollado en áreas como el desarrollo sostenible, la conservación forestal, la digitalización del Gobierno y la asistencia técnica.

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Juramentan a Viviane de Pierrefeu como nueva embajadora ante la República de Corea
(Foto: Cortesía)

Ambos países mantienen vínculos en el ámbito educativo mediante programas de becas gubernamentales como el Global Korea Scholarship (GKS) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), así como convenios universitarios orientados a la investigación y movilidad estudiantil.

Viviane de Pierrefeu Midence cuenta con una trayectoria dentro del servicio diplomático hondureño y anteriormente se desempeñó como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria.

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Es representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París.

Honduras busca fortalecer su presencia diplomática y continuar la gestión de cooperación y apoyo para los ciudadanos hondureños que requieran asistencia a través de las embajadas y consulados del país en el exterior.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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