Juramentan a Viviane de Pierrefeu como nueva embajadora ante la República de Corea

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional juramentó este lunes a Viviane de Pierrefeu Midence como la nueva embajadora de Honduras ante la República de Corea, con el objetivo de continuar fortaleciendo los vínculos diplomáticos entre ambos países.
El acto estuvo a cargo de la canciller hondureña Mireya Agüero, quien oficializó el nombramiento de la diplomática que representará al Estado de Honduras en ese país asiático.
Las relaciones entre Honduras y Corea se han desarrollado en áreas como el desarrollo sostenible, la conservación forestal, la digitalización del Gobierno y la asistencia técnica.
Ambos países mantienen vínculos en el ámbito educativo mediante programas de becas gubernamentales como el Global Korea Scholarship (GKS) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), así como convenios universitarios orientados a la investigación y movilidad estudiantil.
Viviane de Pierrefeu Midence cuenta con una trayectoria dentro del servicio diplomático hondureño y anteriormente se desempeñó como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria.
Es representante permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París.
Honduras busca fortalecer su presencia diplomática y continuar la gestión de cooperación y apoyo para los ciudadanos hondureños que requieran asistencia a través de las embajadas y consulados del país en el exterior.