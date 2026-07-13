Juramentan a Viviane de Pierrefeu como nueva embajadora ante la República de Corea

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional juramentó este lunes a Viviane de Pierrefeu Midence como la nueva embajadora de Honduras ante la República de Corea, con el objetivo de continuar fortaleciendo los vínculos diplomáticos entre ambos países.

El acto estuvo a cargo de la canciller hondureña Mireya Agüero, quien oficializó el nombramiento de la diplomática que representará al Estado de Honduras en ese país asiático.

Las relaciones entre Honduras y Corea se han desarrollado en áreas como el desarrollo sostenible, la conservación forestal, la digitalización del Gobierno y la asistencia técnica.