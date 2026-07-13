Presidente ​Asfura sobre subasta del jet presidencial: “Era un gasto enorme para el gobierno”

Tegucigalpa, Honduras. -El presidente de la República, Nasry Asfura, dio sus primeras impresiones después de la subasta del avión presidencial Embraer Legacy 600 a una empresa mexicana. El mandatario fue consultado este día sobre la venta de la aeronave el pasado fin de semana y cuándo será entregada a los nuevos propietarios, a lo que respondió: "Se supone que mañana martes o el miércoles 15, la compañía que compró el avión nos hace la transferencia de 137.5 millones de lempiras". "La subasta fue clara y transparente y quiero decirles que, solo para que ustedes tengan una idea, el avión, solo tenerlo allí parado, era un gasto y una depreciación enorme", detalló el presidente Asfura. "El gobierno anterior invirtió y los anteriores, muchos millones de dólares en mantenerlo; eso no podía seguir así", destacó.

Recordó: "no fue una promesa de campaña. Ustedes en ningún momento lo oyeron. Fue un hecho claro y directo que se hizo sin andar con demagogia, que se hizo desde que el presidente 'Tommy' Zambrano lo aprobó en el Congreso Nacional en el mes de febrero y seguimos el procedimiento claro". "Era un gasto enorme para el gobierno y prefiero moverme en líneas comerciales y es mucho más económico que tener un avión privado presidencial", enfatizó el gobernante. También, al mandatario se le consultó sobre otros bienes que es necesario vender, a lo que manifestó: "En primer lugar, reducir el gobierno como lo hemos venido haciendo. Tiene una importancia económica muy grande: reducir el gobierno, cerrar instituciones, unir otras para que nuestro presupuesto sea acorde a nuestros ingresos".