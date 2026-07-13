Presidente ​Asfura sobre subasta del jet presidencial: “Era un gasto enorme para el gobierno”

Tegucigalpa, Honduras. -El presidente de la República, Nasry Asfura, dio sus primeras impresiones después de la subasta del avión presidencial Embraer Legacy 600 a una empresa mexicana.
El mandatario fue consultado este día sobre la venta de la aeronave el pasado fin de semana y cuándo será entregada a los nuevos propietarios, a lo que respondió: "Se supone que mañana martes o el miércoles 15, la compañía que compró el avión nos hace la transferencia de 137.5 millones de lempiras".
"La subasta fue clara y transparente y quiero decirles que, solo para que ustedes tengan una idea, el avión, solo tenerlo allí parado, era un gasto y una depreciación enorme", detalló el presidente Asfura.
"El gobierno anterior invirtió y los anteriores, muchos millones de dólares en mantenerlo; eso no podía seguir así", destacó.
Recordó: "no fue una promesa de campaña. Ustedes en ningún momento lo oyeron. Fue un hecho claro y directo que se hizo sin andar con demagogia, que se hizo desde que el presidente 'Tommy' Zambrano lo aprobó en el Congreso Nacional en el mes de febrero y seguimos el procedimiento claro".
"Era un gasto enorme para el gobierno y prefiero moverme en líneas comerciales y es mucho más económico que tener un avión privado presidencial", enfatizó el gobernante.
También, al mandatario se le consultó sobre otros bienes que es necesario vender, a lo que manifestó: "En primer lugar, reducir el gobierno como lo hemos venido haciendo. Tiene una importancia económica muy grande: reducir el gobierno, cerrar instituciones, unir otras para que nuestro presupuesto sea acorde a nuestros ingresos".
En relación a las reformas a la ley del sector energético y que la próxima semana se reanudan las sesiones en el Congreso Nacional, el presidente detalló: "A partir del martes 21, el Congreso Nacional reanuda las sesiones y le pido nuevamente a los 128 diputados que nos apoyen con la ley".
"No es que con esta ley, con esto, la ENEE de un día para otro ya van a estar resueltos los problemas, pero es un paso muy importante para ir hacia adelante con la ENEE. Hoy la ENEE representa el problema económico en pérdida más grande del país. No podemos seguir con una ENEE como la que tenemos. O la rescatamos y salimos adelante, porque de lo contrario Honduras no va a tener suficientes recursos para invertir en educación y salud", recordó.
"La ENEE es de cada uno de nosotros los hondureños; la ENEE nos pertenece. La ENEE va a seguir siendo de Honduras siempre y tenemos que hacerla eficiente, sostenible, porque si no, no vamos a salir adelante", reiteró.
"Los números son terriblemente malos en los últimos años de la ENEE. Eso no puede seguir así. Le quita recursos al Estado. El Estado pierde credibilidad, no viene la inversión por falta de energía, no hay oportunidades de empleo. Sí le estamos dedicando mucho tiempo al tema de la energía", explicó.
En el ámbito social, destacó avances en el sistema de salud, incluyendo la licitación de más de 167 millones de lempiras para atender la mora quirúrgica, así como la implementación de brigadas médicas a través del programa “La salud más cerca de usted”, con expedientes y recetas digitalizadas.
Asimismo, se refirió al apoyo a productores agrícolas ante la sequía, buscando equilibrar la producción nacional con la importación para evitar desabastecimiento.
El gobernante subrayó las acciones de mitigación ante inundaciones, especialmente en el Valle de Sula, donde se ejecutan obras de infraestructura como limpieza de canales y reforzamiento de bordos.
También anunció el fortalecimiento de las municipalidades mediante la entrega progresiva de maquinaria pesada, priorizando zonas vulnerables, en un proceso que se desarrollará durante el presente año y el inicio del próximo.