Decreto de venta del avión presidencial no destina fondos solo a salud, también a la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, aseguró que, según el decreto que autorizó la venta del avión presidencial, los recursos obtenidos con esa operación serán destinados al sistema de salud pública. "El decreto que ordena la venta del avión presidencial dice que el destino (de los fondos) serán para la salud", afirmó (a partir del minuto 3:02).

La afirmación de Enrique Rodríguez Burchard, secretario de Defensa, es una verdad a medias, porque omite parte del destino que tendrán los recursos obtenidos por la venta del avión presidencial. El Decreto 3-2026, que autoriza la enajenación de la aeronave, sí establece que una parte de los fondos recaudados será destinada al fortalecimiento de la salud pública. Sin embargo, la normativa también contempla que los recursos sean utilizados para financiar la construcción de centros universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en departamentos donde actualmente no tiene presencia. Las declaraciones del funcionario se produjeron después de que el Gobierno realizara la subasta pública internacional del avión presidencial Embraer Legacy 600, identificado con la matrícula FAH-001. El proceso de venta fue ejecutado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), tras una convocatoria pública dirigida a posibles compradores nacionales e internacionales. La aeronave fue adjudicada a la empresa mexicana TB Ingeniería, que presentó una oferta de 137 millones 776 mil 390 lempiras. Esta fue la única propuesta considerada válida dentro del proceso de subasta, como informó EL HERALDO. EH Verifica solicitó comentarios a Rodríguez Burchard sobre su declaración, pero hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.

Otros sectores