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Es falso que Roberto Contreras dijera que prefiere a JOH sobre Libre

La frase atribuida en redes sociales a Roberto Contreras es falsa. EH Verifica no halló evidencias de que la haya dicho y el alcalde negó haberla pronunciado

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 15:02
Es falso que Roberto Contreras dijera que prefiere a JOH sobre Libre

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 13 de julio de 2026, adaptada a esta cartela.

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye a Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, una declaración en la que supuestamente afirmó que prefiere que gane Juan Orlando Hernández antes que Libre vuelva a triunfar.

La publicación es falsa. EH Verifica no encontró evidencias que demuestren que Contreras haya pronunciado esa frase.

Además, el edil sampedrano confirmó a EH Verifica que la declaración atribuida en redes sociales es “totalmente falsa”.

"Prefiero que gané JOH a que vuelva Libre”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, difundida desde el 9 de julio.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 13 de julio de 2026

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 13 de julio de 2026

 (Imagen: Facebook)

El regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras, previsto para el 26 de julio, ha generado conmoción y una ola de desinformación en redes sociales, donde circulan publicaciones con afirmaciones falsas o sin sustento.

Es una cita falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Roberto Contreras + JOH + Libre” no arrojó resultados en medios de comunicación que respalden que el alcalde de San Pedro Sula haya pronunciado esa frase.

Además, EH Verifica revisó el sitio web y las cuentas oficiales de Facebook, Instagram y X de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, así como las cuentas de Roberto Contreras en Facebook, Instagram, X y TikTok.

La revisión no encontró evidencias de que Contreras haya hecho las declaraciones que circulan en redes sociales.

Asimismo, EH Verifica contactó a Roberto Contreras, quien confirmó que la cita que se le atribuye en redes sociales es “totalmente falsa”.

Por lo tanto, es falso que Roberto Contreras haya dicho que prefiere que gane Juan Orlando Hernández antes que Libre vuelva a triunfar.

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FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

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