Imagen de buses para recibir a Juan Orlando Hernández fue creada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra una extensa caravana de buses preparada para recibir al expresidente Juan Orlando Hernández ante su eventual regreso a Honduras. Sin embargo, la imagen no corresponde a un hecho real: fue generada con inteligencia artificial (IA). “Listos para ir a recibir a Juan Orlando Hernández, 26 de julio de 2026”, se lee literalmente en el texto que acompaña la imagen compartida en TikTok desde el 13 de julio.

La publicación comienza a difundirse mientras aumenta la expectativa por el eventual regreso del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras, previsto para el 26 de julio. Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico. En 2024, una corte federal estadounidense lo condenó. Sin embargo, tras recibir un indulto presidencial de Donald Trump en diciembre de 2025, quedó en libertad y anunció su intención de regresar a Honduras. Según informó EL HERALDO, el regreso de Juan Orlando Hernández está previsto para el 26 de julio de 2026, después de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera la orden de captura y la alerta internacional emitidas en su contra por el caso Pandora II. No obstante, el expresidente enfrenta un proceso judicial pendiente en Honduras por los delitos de fraude y lavado de activos.

Imagen de IA

EH Verifica sometió la imagen a un análisis con Hive Moderation, una herramienta para detectar contenido generado mediante inteligencia artificial. El resultado indicó una probabilidad del 98.7% de que la imagen haya sido creada con IA.