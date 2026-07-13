Rueda no dijo que Honduras no clasificó por un Mundial “arreglado” para Argentina

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Reinaldo Rueda, exdirector técnico de la Selección Nacional de Honduras, una supuesta declaración en la que afirma que no quiso clasificar a la Bicolor al Mundial porque el torneo estaba “arreglado para Argentina”.

La afirmación es falsa. No se encontraron registros de que Rueda haya pronunciado esa frase en entrevistas, conferencias de prensa o publicaciones oficiales revisadas.

“Por eso no quise clasificar a Honduras al Mundial. No quería que compitiéramos en un mundial arreglado para Argentina”, es, literalmente, la presunta declaración del entrenado colombiano que ha sido difundida en Facebook desde el 12 de julio.