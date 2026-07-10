Condena al Estado fue por la destitución de magistrados de la CSJ en 2012, no en 2017

"Ya ha sido condenado el Estado por esas acciones de ese mismo Congreso, cuando en el 2017 separó a magistrados de la Corte Suprema de la Sala Constitucional", aseveró (a partir del minuto 3:59).

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre) Rafael Sarmiento aseguró que el Estado de Honduras fue condenado después de que, en 2017, el Congreso Nacional destituyera a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

EH Verifica consultó a Sarmiento sobre sus declaraciones, pero, hasta el cierre de esta verificación, no obtuvo respuesta.

El caso involucra la posible destitución de Johel Zelaya, fiscal general; Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Las declaraciones de Sarmiento surgieron después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citara al Estado de Honduras por la aplicación de juicios políticos contra altos funcionarios.

Después de agotar los recursos internos, los magistrados llevaron el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que el Estado de Honduras violó las garantías judiciales y el principio de independencia judicial.

No obstante, la afirmación de Sarmiento es falsa. La destitución no ocurrió en 2017, sino el 12 de diciembre de 2012, cuando el Congreso Nacional separó de sus cargos a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, tras un fallo relacionado con la Ley Especial de Depuración Policial.

Los registros legislativos muestran que el 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional aprobó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Antonio Gutiérrez Navas y Rosalinda Cruz Sequeira.

La decisión fue impulsada luego de que esa Sala declarara inaplicable una disposición de la Ley Especial de Depuración Policial.

En ese momento, el Congreso argumentó que los magistrados habían incurrido en actuaciones incompatibles con sus funciones.

Sin embargo, la separación fue ampliamente cuestionada por organismos nacionales e internacionales, que señalaron que comprometía la independencia judicial y el principio de separación de poderes.

Tras agotar los recursos internos, los magistrados acudieron al sistema interamericano de derechos humanos. El caso fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que posteriormente lo remitió a la Corte Interamericana.

La sentencia del conocido caso como Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de noviembre de 2023.

En su análisis, la Corte Interamericana establece que el juicio político es un mecanismo legítimo dentro de los sistemas democráticos, pero solo en la medida en que respete estrictamente las garantías judiciales previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El tribunal concluyó que la destitución no respetó el debido proceso ni ofreció las garantías necesarias para proteger la independencia de los jueces.

Como parte de la sentencia, la Corte ordenó al Estado hondureño adoptar medidas de reparación para las víctimas, publicar el fallo, pagar indemnizaciones y adecuar su normativa para fortalecer la independencia judicial y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Consultado por EH Verifica, el abogado constitucionalista Germán Licona aclaró que la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional ocurrió en 2012, no en 2017

“La misma CIDH hizo señalamientos y recomendaciones en su oportunidad en relación a la destitución de de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en el 2012”, declaró.

Por lo tanto, la afirmación de Rafael Sarmiento es falsa. La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional ocurrió el 12 de diciembre de 2012, no en 2017 como aseguró el diputado. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado hondureño por ese caso fue emitida en 2023.