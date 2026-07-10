Es falso que “Tony” Hernández llamó traidor a Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye al exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández haber llamado “traidor” a su hermano, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022. La afirmación es falsa. No existen pruebas documentales, registros en medios de comunicación ni fuentes confiables que demuestren que “Tony” Hernández pronunció esas palabras. "Mi hermano es un traidor. A cambio de su libertad me undio mas..tony Hernandez", dice literalmente el texto sobrepuesto de una publicación en TikTok, compartida más de 70 veces desde el 10 de julio.

Juan Orlando Hernández y Juan Antonio “Tony” Hernández, ambos hermanos, tuvieron participación en la política hondureña. Juan Orlando se desempeñó como presidente de Honduras durante dos períodos consecutivos (2014 y 2022), mientras que “Tony” fue diputado del Congreso Nacional entre (2014-2018). “Tony” Hernández fue congresista suplente del Congreso Nacional. Su nombre tomó relevancia internacional luego de ser detenido en Estados Unidos en noviembre de 2018, acusado de participar en una estructura dedicada al tráfico de cocaína hacia ese país. En octubre de 2019, un jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró culpable a Tony Hernández por cuatro delitos, entre ellos conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso de armas en relación con narcotráfico y declaraciones falsas ante autoridades estadounidenses. En marzo de 2021, fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión, como lo informó EL HERALDO. Durante el juicio contra Tony Hernández, fiscales estadounidenses mencionaron a Juan Orlando Hernández y presentaron acusaciones sobre una supuesta relación con actividades de narcotráfico. Sin embargo, el proceso contra Tony Hernández correspondía únicamente a su expediente judicial y no representó una condena contra su hermano en ese caso. Posteriormente, Juan Orlando Hernández enfrentó su propio proceso judicial en Estados Unidos. En 2024 fue declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y condenado a 45 años de prisión.

Tras un indulto presidencial en Estados Unidos, regresará a Honduras el 26 de julio de 2026 para continuar un proceso abierto en el país por los delitos de fraude y lavado de activos, conocido como “Pandora II” Con el retorno de Juan Orlando Hernández a Honduras, los procesos judiciales de ambos hermanos continúan en escenarios distintos: Tony Hernández permanece cumpliendo una condena en Estados Unidos, mientras que el expresidente deberá comparecer ante la justicia hondureña para responder por las acusaciones presentadas en su contra.

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