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Juan Diego Zelaya destaca alta participación en turismo religioso en el Centro Histórico

El alcalde capitalino resaltó la afluencia de feligreses y el trabajo conjunto para reactivar los espacios públicos en Tegucigalpa y Comayagüela

  • Actualizado: 03 de abril de 2026 a las 17:30
Juan Diego Zelaya destaca alta participación en turismo religioso en el Centro Histórico

Zelaya subrayó que la reactivación de estos espacios no debe limitarse únicamente a la Semana Santa, sino que debe mantenerse de forma permanente tanto en Tegucigalpa como en Comayagüela.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, destacó la alta participación de ciudadanos durante las actividades de Viernes Santo en el Centro Histórico de Tegucigalpa, resaltando el impacto del turismo religioso en la capital.

“Muy contento con la respuesta que hubo esta Semana Santa, en cuanto al turismo religioso que se llevó a cabo especialmente aquí en el Centro Histórico de la ciudad”, expresó el edil mientras recorría la zona.

Zelaya subrayó que la reactivación de estos espacios no debe limitarse únicamente a la Semana Santa, sino que debe mantenerse de forma permanente tanto en Tegucigalpa como en Comayagüela.

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Durante su recorrido, el alcalde acompañó a los capitalinos en la elaboración y exhibición de alfombras, una de las tradiciones más representativas de la fecha.

“Acompañando a los capitalinos, viendo esta belleza de alfombra que fueron más de 300 personas, casi 45 días de preparación, aquí había gente de la alcaldía, feligreses de la iglesia, vecinos y hasta los scouts”, detalló.

Cientos de capitalinos acudieron al centro de la ciudad para ver las hermosas alfombras.

Cientos de capitalinos acudieron al centro de la ciudad para ver las hermosas alfombras.

(Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO)

Asimismo, indicó que las actividades del día continuaron con la procesión del Santo Entierro, acompañada de otras dinámicas culturales.

“Hoy Viernes Santo, después de ver las alfombras vamos a ver la procesión del Santo Entierro, terminamos con un show de luces y aparte convivir y compartir, también es un espacio para detenernos y reflexionar”, manifestó.

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El edil también destacó la coordinación entre la alcaldía, la iglesia y distintos sectores de la comunidad para el desarrollo de las actividades.

Finalmente, agradeció el trabajo del personal municipal en áreas como seguridad y limpieza, antes, durante y después de los eventos, para garantizar el orden en la zona.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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