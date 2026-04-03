Juan Diego Zelaya destaca alta participación en turismo religioso en el Centro Histórico

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, destacó la alta participación de ciudadanos durante las actividades de Viernes Santo en el Centro Histórico de Tegucigalpa, resaltando el impacto del turismo religioso en la capital. “Muy contento con la respuesta que hubo esta Semana Santa, en cuanto al turismo religioso que se llevó a cabo especialmente aquí en el Centro Histórico de la ciudad”, expresó el edil mientras recorría la zona. Zelaya subrayó que la reactivación de estos espacios no debe limitarse únicamente a la Semana Santa, sino que debe mantenerse de forma permanente tanto en Tegucigalpa como en Comayagüela.

Durante su recorrido, el alcalde acompañó a los capitalinos en la elaboración y exhibición de alfombras, una de las tradiciones más representativas de la fecha. “Acompañando a los capitalinos, viendo esta belleza de alfombra que fueron más de 300 personas, casi 45 días de preparación, aquí había gente de la alcaldía, feligreses de la iglesia, vecinos y hasta los scouts”, detalló.

Asimismo, indicó que las actividades del día continuaron con la procesión del Santo Entierro, acompañada de otras dinámicas culturales. “Hoy Viernes Santo, después de ver las alfombras vamos a ver la procesión del Santo Entierro, terminamos con un show de luces y aparte convivir y compartir, también es un espacio para detenernos y reflexionar”, manifestó.