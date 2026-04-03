Hallan en el desierto los documentos de hondureño desaparecido en ruta migratoria a EE UU

Arizona. Estados Unidos.- El dolor o la esperanza, cada uno a su manera, se avivaron en los corazones de la familia Matute Ávila luego de que apareciera una pequeña pero significativa pista de un hondureño que lleva varios años desaparecido tras emprender la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Se trata de Óscar Alexander Matute Ávila, de 34 años, quien nació el 5 de diciembre de 1991 en el departamento de Olancho, Honduras. No se sabe con exactitud cuándo decidió emigrar hacia Estados Unidos, pero se cree que fue después de 2022, ya que dos de sus documentos tenían ese año como fecha de emisión. El hallazgo fue hecho en el desierto de Arizona (zona fronteriza entre México y Estados Unidos), por un creador de contenido llamado Robertico Castillo, quien tiene un canal en YouTube denominado "El aventurero Robertico", en él ha hecho recorridos por zonas donde atraviesan los migrantes, en busca de pistas que puedan ayudar a los familiares de los desaparecidos.

En medio de la arena y la maleza estaba una billetera con papeles y tarjetas dentro, algunos incluso estaban ilegibles, a causa del daño por el paso del tiempo. Pero en el bulto de documentos resaltaban una tarjeta de crédito de un banco de Honduras y una tarjeta de identidad de las que estuvieron vigentes en el país antes del enrolamiento llevado a cabo a nivel nacional en el 2020. Según los datos impresos en el DNI este fue emitida el 5 de agosto de 2022. Entre las pertenencias también se halló un billete de un lempira (moneda oficial de Honduras), el cual estaba cuidadosamente doblado dentro de la billetera y que, según varios internautas, podría haber sido llevado por el compatriota como amuleto de buena suerte o un símbolo para recordar a su patria.

El video de Robertico se hizo viral rápidamente en redes sociales, llegando hasta dos hermanas y algunos conocidos del catracho, quienes comentaron que lleva varios años desaparecido y ansían saber de él. Por su número de identidad se deduce que fue registrado en el municipio de Guayape, pero según narraron quienes lo conocían, vivía junto a su familia en el vecino municipio de Concordia, pero ante la falta de oportunidades laborales en Honduras decidió emigrar.

"Él es de Concordia, Olancho, es mi hermano y aún no sabemos de él", comentó una mujer identificada como Pao Matute en Facebook. "Mi amigo Alexander, tiempos que no se sabe nada de él. Excelente trabajador, él me hizo una casa en Juticalpa, excelente trabajador, buena persona. Nunca supe más de él", comentó otra persona.