Tegucigalpa se cubre de devoción con las alfombras de aserrín en Semana Santa 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La fe, el fervor y la devoción cobraron vida en las calles del Centro Histórico de la capital, donde el despliegue de emblemáticas alfombras de aserrín convirtió el espacio urbano en un escenario vivo de una de las tradiciones más representativas de la Semana Santa. Aunque muchas de las alfombras aún permanecen en proceso de elaboración, ello no impidió que cientos de personas acudieran a la avenida Cervantes y el Parque Central de la capital para observar las obras alusivas a la Semana Santa. Rony Montoya, organizador de eventos de la alcaldía capitalina, explicó que este 2026 las alfombras reflejan una narrativa cronológica de la vida de Jesucristo, cuya historia inicia a partir de la avenida Cervantes y finaliza en la Catedral de San Miguel Arcángel. "Este año es diferente porque implementamos los rostros y momentos importantes de Jesucristo, María y el papa León XIV", explicó el funcionario.

A lo anterior se sumó la presencia de cientos de personas, tanto locales como extranjeras, que desde tempranas horas acudieron al Centro Histórico de la capital para apreciar las alfombras de aserrín, consideradas una de las expresiones más representativas del arte efímero durante la Semana Santa. “Las alfombras representan la pasión de Cristo y llaman a la reflexión en todos los sentidos. Sé que a muchas personas les llena el corazón ver y participar en estos actos que solo se celebran una vez al año”, expresó Elizabeth, una de las asistentes. La actividad convirtió el corazón de la ciudad en un punto de encuentro cultural y religioso. Los visitantes aprovecharon para tomar fotografías, conversar con los creadores de las alfombras y ser parte de una tradición que, año tras año, refleja la identidad y devoción de quienes participan en las celebraciones de la Semana Mayor.

Seguridad, arte y cultura

Ante la masiva afluencia de personas en la zona, las autoridades capitalinas reforzaron los puntos clave de seguridad y control.

Entre las medidas adoptadas se incluyó la regulación de la presencia de vendedores en el sector mediante el apoyo de la Policía Municipal para mantener el flujo ordenado, explicó Bayron Sánchez, gerente de Orden Público de la comuna capitalina. Sánchez señaló que ambas acciones buscan evitar aglomeraciones y facilitar la movilidad de los visitantes en las calles que se convirtieron en el epicentro de las actividades religiosas en el centro histórico de Tegucigalpa. La municipalidad proyecta la visita de alrededor de 60,000 personas en el cierre de Semana Santa.