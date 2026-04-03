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EN FOTOS: Las escenas que marcaron el Viernes Santo en Tegucigalpa

Hoy Viernes Santo se recuerda la historia de su gran sacrificio. La dramatización del viacrucis de Jesús tocó el corazón de miles de fieles, quienes agradecieron este momento sagrado

  • Actualizado: 03 de abril de 2026 a las 11:50
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Este Viernes Santo, cientos de fieles católicos se congregaron desde tempranas horas para participar en el tradicional viacrucis, una de las manifestaciones religiosas más significativas de la Semana Santa. Estas son algunas de las mejores escenas:

Foto: Marvin Salgado y Emilio Flores| EL HERALDO
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En la iglesia El Calvario, la procesión fue encabezada por creyentes que, acompañados de oraciones y cánticos, dieron inicio al recorrido que representa el camino de Jesús hacia la crucifixión.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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La primera escena fue cuando Jesús es acusado y posteriormente azotado, un momento que reflejó la injusticia y el sufrimiento previo a su crucifixión.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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Una de las escenas que captó la atención de los fieles fue cuando el diablo se acerca a Jesús durante su camino, representando la tentación espiritual.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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La dramatización reflejó el enfrentamiento simbólico entre el bien y el mal.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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Los fieles, en silencio, acompañaron el momento con oraciones y gestos de recogimiento, mientras los romanos seguían azotando a Jesús.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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Jesús llevaba su propia cruz mientras avanzaba hacia el Calvario, soportando el peso y el dolor de su sacrificio.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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La procesión recorrió el centro de la capital, reuniendo a cientos de devotos que caminaron en oración y reflexión junto a las estaciones que representan la Pasión de Cristo. Una de las escenas marcadas fue su primera caída.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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Durante el recorrido, también se representó el momento en que Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, quienes lloraban por su sufrimiento.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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El viacrucis marcó el momento en el que Jesús fue clavado en la cruz, una escena que reflejó el punto culminante de su sufrimiento

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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Jesús fue elevado y colgado en la cruz en cumplimiento de su sacrificio. Fue el momento en el que, después de varias horas, murió.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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Con flores y plegarias, los fieles cantaban y oraban a la Virgen María, madre de Jesús, agradeciendo su amor y acompañamiento en el camino de la Pasión.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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