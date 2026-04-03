EN FOTOS: Las escenas que marcaron el Viernes Santo en Tegucigalpa

Este Viernes Santo, cientos de fieles católicos se congregaron desde tempranas horas para participar en el tradicional viacrucis, una de las manifestaciones religiosas más significativas de la Semana Santa. Estas son algunas de las mejores escenas:
En la iglesia El Calvario, la procesión fue encabezada por creyentes que, acompañados de oraciones y cánticos, dieron inicio al recorrido que representa el camino de Jesús hacia la crucifixión.
La primera escena fue cuando Jesús es acusado y posteriormente azotado, un momento que reflejó la injusticia y el sufrimiento previo a su crucifixión.
Una de las escenas que captó la atención de los fieles fue cuando el diablo se acerca a Jesús durante su camino, representando la tentación espiritual.
La dramatización reflejó el enfrentamiento simbólico entre el bien y el mal.
Los fieles, en silencio, acompañaron el momento con oraciones y gestos de recogimiento, mientras los romanos seguían azotando a Jesús.
Jesús llevaba su propia cruz mientras avanzaba hacia el Calvario, soportando el peso y el dolor de su sacrificio.
La procesión recorrió el centro de la capital, reuniendo a cientos de devotos que caminaron en oración y reflexión junto a las estaciones que representan la Pasión de Cristo. Una de las escenas marcadas fue su primera caída.
Durante el recorrido, también se representó el momento en que Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, quienes lloraban por su sufrimiento.
El viacrucis marcó el momento en el que Jesús fue clavado en la cruz, una escena que reflejó el punto culminante de su sufrimiento
Jesús fue elevado y colgado en la cruz en cumplimiento de su sacrificio. Fue el momento en el que, después de varias horas, murió.
Con flores y plegarias, los fieles cantaban y oraban a la Virgen María, madre de Jesús, agradeciendo su amor y acompañamiento en el camino de la Pasión.