La SAG incentivará producción de frijol ante reducción de las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), ante los pronósticos climáticos donde se va a registrar una disminución en las lluvias para la siembra de primera, va a incentivar a los productores de frijol. Así lo dio a conocer el titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, al consultarle cómo se visualiza la producción de granos básicos de lo que será la siembra de primera en el territorio nacional. “En primer lugar, lo que tenemos es el pronóstico de un ‘Niño moderado’ y no existe tal cosa como un niño Gotzila en las clasificaciones climáticas a nivel mundial. Eso no existe y puede cambiar. De momento, es un niño moderado”, manifestó Molina.

Sin embargo, el funcionario es del criterio de que el fenómeno climático “va a afectar principalmente en el corredor seco de Honduras, al igual que a El Salvador y Nicaragua”. “Y eso se los menciono por dos cosas: una, porque El Salvador va a venir a abastecerse de algunos productos aquí a Honduras y eso va a generar un poco de presión sobre los recursos que tenemos nosotros. Y Nicaragua es donde nos hemos nutrido tradicionalmente del frijol que haga falta, por lo que podría ser afectado y no tendríamos esa fuente”, destacó.

Ante esa situación, dijo: “Nosotros estamos priorizando el incentivo a la producción de frijol, porque tanto maíz como arroz pueden ser abastecidos. He estado hablando con los importadores y puede ser abastecido del exterior”. Sin embargo, “frijol es un tema mucho más complicado porque somos muy específicos en el gusto por el frijol que consumimos y estamos orientando los incentivos a la producción para garantizar que haya abastecimiento en las zonas donde va a haber un comportamiento climático normal favorable a la producción”. “Y vamos a pedir en Banadesa que se canalicen principalmente o prioritarimente los recursos hacia productores que van a trabajar con frijol”, recalcó el funcionario.