La SAG incentivará producción de frijol ante reducción de las lluvias

Sin embargo, el funcionario es del criterio de que el fenómeno climático “va a afectar principalmente en el corredor seco de Honduras, al igual que a El Salvador y Nicaragua”.“Y eso se los menciono por dos cosas: una, porque El Salvador va a venir a abastecerse de algunos productos aquí a Honduras y eso va a generar un poco de presión sobre los recursos que tenemos nosotros. Y Nicaragua es donde nos hemos nutrido tradicionalmente del frijol que haga falta, por lo que podría ser afectado y no tendríamos esa fuente”, destacó.