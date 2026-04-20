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La SAG incentivará producción de frijol ante reducción de las lluvias

A raíz de los pronósticos que establecen que en la siembra de primera va a imperar el fenómeno del niño, las autoridades darán incentivos a productores de frijol

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 15:31
La SAG incentivará producción de frijol ante reducción de las lluvias

Los productores de frijol serán incentivados por las autoridades gubernamentales, eso debido a los pronósticos adversos por la presencia del fenómeno del niño en el territorio nacional.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), ante los pronósticos climáticos donde se va a registrar una disminución en las lluvias para la siembra de primera, va a incentivar a los productores de frijol.

Así lo dio a conocer el titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, al consultarle cómo se visualiza la producción de granos básicos de lo que será la siembra de primera en el territorio nacional.

“En primer lugar, lo que tenemos es el pronóstico de un ‘Niño moderado’ y no existe tal cosa como un niño Gotzila en las clasificaciones climáticas a nivel mundial. Eso no existe y puede cambiar. De momento, es un niño moderado”, manifestó Molina.

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Sin embargo, el funcionario es del criterio de que el fenómeno climático “va a afectar principalmente en el corredor seco de Honduras, al igual que a El Salvador y Nicaragua”.

“Y eso se los menciono por dos cosas: una, porque El Salvador va a venir a abastecerse de algunos productos aquí a Honduras y eso va a generar un poco de presión sobre los recursos que tenemos nosotros. Y Nicaragua es donde nos hemos nutrido tradicionalmente del frijol que haga falta, por lo que podría ser afectado y no tendríamos esa fuente”, destacó.

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Ante esa situación, dijo: “Nosotros estamos priorizando el incentivo a la producción de frijol, porque tanto maíz como arroz pueden ser abastecidos. He estado hablando con los importadores y puede ser abastecido del exterior”.

Sin embargo, “frijol es un tema mucho más complicado porque somos muy específicos en el gusto por el frijol que consumimos y estamos orientando los incentivos a la producción para garantizar que haya abastecimiento en las zonas donde va a haber un comportamiento climático normal favorable a la producción”.

“Y vamos a pedir en Banadesa que se canalicen principalmente o prioritarimente los recursos hacia productores que van a trabajar con frijol”, recalcó el funcionario.

La producciÃ³n de granos bÃ¡sicos

En cuanto a la reserva de granos básicos dijo: “En existencia tenemos. Sin embargo estamos terminando una auditoría de cantidad y calidad de granos que están en Danlí y Tegucigalpa”.

“No sabemos el estado del grano, porque hay de dos años de cosecha en el tema frijol y eso podría ser que no estuviera, no digamos no apto para el consumo, sino un tiempo de cocción demasiado prolongado y eso lo vamos a conocer en una reunión de junta directiva esta semana”, detalló.

En relación a los precios de los granos básicos, explicó que hay dos garantías en cuanto al precio y generalmente no lo abordamos así. Pero una cosa es garantizarle el precio al consumidor y la otra es garantizarle el precio al productor.

“Vamos a definir el precio al productor, porque si no existe eso, no existe incentivo a la producción, y el mejor incentivo a la producción agrícola es tener un mercado y a un precio garantizado, y eso lo vamos a definir para asegurar que hay atracción para que el productor se arriesgue con el tema de producción de frijol. Creo que eso va a ayudar bastante”, explicó el ministro de la SAG.

Se le consultó si los productores están anuentes a lo que aseguró: “Ellos están muy entusiasmados en el compromiso de seguir produciendo. Hay una disminución en la cantidad de personas que se dedican a las tareas rurales. Sin embargo, continúa siendo alta en Honduras; si lo comparamos con Brasil, que tiene el 8 por ciento de su población dedicada a la agricultura y en Honduras tenemos alrededor del 30 por ciento. Esto nos dice que en el futuro vamos a ver una automatización de los procesos productivos en el campo”.

En relación al apoyo que se le dará a los pequeños productores en el corredor seco, manifestó que “van a ser atendidos de una manera distinta, a través del aseguramiento de la seguridad alimentaria”.

Pero en general “estamos buscando alternativas que signifiquen inversión en la zona, para que haya derrame económico y justamente hemos estado conversando y hemos diseñado mesas de consultorías y en el tema de desarrollo de exportaciones he estado pensando en alternativas que se puedan establecer en el área del corredor seco. Yo creo que hay que cambiar el existencialismo por actividades que generen estabilidad económica en las zonas”, sostuvo.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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