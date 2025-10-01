SAG proyecta alta cosecha de granos básico, pero productores prevén caída en la producción

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería ( SAG ) proyectan al cierre de este año una producción de granos básicos de alrededor de 22 millones de quintales.
El subdirector de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), de la SAG, Santos Barjum, estimó que para concluir el 2025 Honduras tendrá una producción de 16 millones de quintales de maíz, cerca de 5 millones de frijol , 500,000 de arroz y 280,000 de sorgo.
Las cifras representan una meta ambiciosa para responder a la demanda interna y fortalecer la seguridad alimentaria del país, aseguraron las autoridades.
"Estamos frente a un panorama de grandes desafíos, pero con planificación, inversión e innovación es posible garantizar que los granos básicos lleguen a la mesa de los hondureños", indicó.
De llegar a las proyecciones en el caso de maíz y arroz, la cifra igualaría a la producción del año pasado que, de acuerdo a cifras oficiales del Banco Central de Honduras (BCH), se logró la cosecha de 16.1 millones de quintales y 517 quintales, respectivamente.
De frijoles en 2024 se logró una producción de 3.5 millones de quintales, por lo que de cumplirse las estimaciones este año, representaría un incremento en la producción de más de 1.5 millones de quintales.
Sin embargo, las proyecciones de las autoridades gubernamentales discrepan con las de la Asociación de Productores de Granos Básicos (Prograno).
Las autoridades de la asociación proyectan que para este año habrá baja producción, debido a factores como la falta de acceso a financiamiento, precio de los insumos y los efectos del cambio climático.
"Estimamos que este año se producirán 380 mil quintales de arroz; cerca de un millón de quintales de frijoles y siete millones de maíz", manifestó a EL HERALDO, Dulio Medina, presidente de la asociación.
Dijo que este año se están cosechando en frijol más de 64,000 manzanas de tierra, mientras que de maíz se estima una cosecha en al menos 233,000.
Agregó que es necesario fortalecer los programas de acceso a crédito para los productores, y denunció que los financiamientos actualmente se están otorgando con favoritismo, beneficiando a personas afines al partido de gobierno.