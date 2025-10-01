SAG proyecta alta cosecha de granos básico, pero productores prevén caída en la producción

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería ( SAG ) proyectan al cierre de este año una producción de granos básicos de alrededor de 22 millones de quintales. El subdirector de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), de la SAG, Santos Barjum, estimó que para concluir el 2025 Honduras tendrá una producción de 16 millones de quintales de maíz, cerca de 5 millones de frijol , 500,000 de arroz y 280,000 de sorgo. Las cifras representan una meta ambiciosa para responder a la demanda interna y fortalecer la seguridad alimentaria del país, aseguraron las autoridades.

"Estamos frente a un panorama de grandes desafíos, pero con planificación, inversión e innovación es posible garantizar que los granos básicos lleguen a la mesa de los hondureños", indicó. De llegar a las proyecciones en el caso de maíz y arroz, la cifra igualaría a la producción del año pasado que, de acuerdo a cifras oficiales del Banco Central de Honduras (BCH), se logró la cosecha de 16.1 millones de quintales y 517 quintales, respectivamente. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De frijoles en 2024 se logró una producción de 3.5 millones de quintales, por lo que de cumplirse las estimaciones este año, representaría un incremento en la producción de más de 1.5 millones de quintales. Sin embargo, las proyecciones de las autoridades gubernamentales discrepan con las de la Asociación de Productores de Granos Básicos (Prograno). Las autoridades de la asociación proyectan que para este año habrá baja producción, debido a factores como la falta de acceso a financiamiento, precio de los insumos y los efectos del cambio climático.