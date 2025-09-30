Koriun: Corte de Apelaciones sin resolver recurso de esposa de gerente

Tegucigalpa, Honduras-. La defensa de Kefi Esmeralda Gavarrete, esposa del gerente de Koriun Inversiones, interpuso un recurso de apelación contra la decisión de un juez de formalizar la acusación por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir en el proceso judicial.

El apoderado legal de Gavarrete, el abogado Julio Herrera, explicó que el recurso contra el auto de formal procesamiento fue presentado con base en el artículo 354 del Código Procesal Penal, con el propósito de que la Corte de Apelaciones revise la resolución emitida por el juez de primera instancia.

“En el caso de mi defendida -esposa de Iván Velásquez, gerente de Koriun- alegamos que no existe dolo en relación al delito de lavados de activos y que la ampliación presentada por el Ministerio Público no cumple con los requisitos legales, ya que no se trata de hechos nuevos, sino de situaciones ya discutidas en etapas anteriores”, afirmó.

Herrera señaló que la Corte de Apelaciones aún no se ha pronunciado debido a la complejidad del expediente.

Según detalló, en la ampliación de la acusación se añadieron múltiples hechos y se individualizó a un mayor número de personas, lo que retrasa el proceso de revisión.

“Cuando existen bastantes partes y varios delitos, es propio que la Corte de Apelaciones tome más tiempo para emitir una decisión”, indicó el abogado de Gavarrete.

En cuanto a la situación legal de su representada, el abogado recordó que Gavarrete guarda arresto domiciliario como medida cautelar. Explicó que esta condición responde a que la imputada se encuentra en un período de lactancia materna exclusiva, etapa que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede extenderse hasta los dos años.

“Estamos hablando de una menor de pocos meses de edad que necesita la lactancia materna y cuidados especializados, lo cual también debe ser valorado por el sistema de justicia”, expuso.

El defensor también abordó la línea de investigación que mantiene abierta el Ministerio Público. Aseguró que las pesquisas se extienden a la participación de otros posibles implicados y a la búsqueda de la trazabilidad del dinero vinculado al caso.

“La fiscalía tiene la obligación de dar con los responsables y con el origen de el dinero, pues se exige la devolución de los fondos a los afectados. Es un tema bastante controvertido porque no se ha establecido la existencia de la totalidad del dinero”, sostuvo.

Sobre este punto, Herrera aclaró que no representa a Iván Velásquez, gerente de Koriun y esposo de su representada, quien aparece en los expedientes, pero insistió en que corresponde a las autoridades de investigación establecer el destino final de los recursos.

"Son los entes de investigación quienes deben dar con la finalidad y el origen de ese dinero", agregó.