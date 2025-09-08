Ministerio Público toma declaración a víctimas de Koriun en Choluteca

Choluteca, Honduras.-El Ministerio Público (MP) informó este lunes que comenzó a tomar declaración a personas afectadas por la empresa Koriun Inversiones, investigada por operar bajo un esquema de estafa piramidal en distintos departamentos del país.
"El Ministerio Público toma declaración a afectados en el caso Koriun Inversiones en el departamento de Choluteca, y continuará avanzando con la recepción de testimonios de más personas", informó el órgano de investigación.
“El Ministerio Público reafirma su compromiso de deducir las responsabilidades penales contra todos los implicados en este fraude, que ha generado graves perjuicios económicos y sociales”, indicó la institución.
Las pesquisas están a cargo de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), que desde meses atrás abrió expedientes relacionados con el caso.
Koriun Inversiones operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y sin garantías para la protección de los fondos de los inversionistas.
El MP subrayó que continuará avanzando en las investigaciones y que las acciones judiciales buscan frenar la expansión de esquemas financieros ilegales que ponen en riesgo los ahorros de los hondureños.
Origen de la investigación
El caso se originó a partir de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que alertó sobre la captación irregular de dinero.
Posteriormente, inspecciones realizadas en enero de 2025 revelaron la falta de documentación legal y financiera que acreditara el uso y destino de los recursos.
Las pesquisas establecieron que Koriun Inversiones ofrecía a sus clientes una rentabilidad semanal del 5% —equivalente a un 20% mensual—, asegurando la recuperación del capital en cinco meses.
Para atraer a más inversionistas, la empresa desplegó una intensa campaña en redes sociales, principalmente en TikTok.
En 2024, reportó ingresos por más de 86.9 millones de lempiras, provenientes de unos 35,000 inversionistas, sin contar con autorización de la CNBS ni estar inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).
Junto con el aseguramiento de la empresa, el Ministerio Público confiscó bienes, vehículos y cuentas bancarias de sus representantes en San Pedro Sula y Choloma.
Según las investigaciones, la firma operaba en al menos siete departamentos y existían indicios de que sus responsables intentaban evadir a la justicia e incluso huir del país.
Los imputados
Las acusaciones formales incluyen el delito de lavado de activos contra los administradores de las sucursales de Copán y Santa Bárbara, Elder Jehovany Gómez Guevara y Juan Carlos García Ríos, quienes ya habían sido imputados previamente por asociación para delinquir.
El pasado 27 de junio, también se amplió la acusación por asociación para delinquir contra el gerente de Koriun Inversiones, Iván Abad Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez y Marco Abel Villeda Galdámez, quienes ya estaban acusados de lavado de activos.
En esa misma acción judicial se imputó a los administradores de sucursales en La Entrada (Copán), Santa Bárbara, Juticalpa (Olancho) y Danlí (El Paraíso).