Ministerio Público toma declaración a víctimas de Koriun en Choluteca

Choluteca, Honduras.-El Ministerio Público (MP) informó este lunes que comenzó a tomar declaración a personas afectadas por la empresa Koriun Inversiones, investigada por operar bajo un esquema de estafa piramidal en distintos departamentos del país.

"El Ministerio Público toma declaración a afectados en el caso Koriun Inversiones en el departamento de Choluteca, y continuará avanzando con la recepción de testimonios de más personas", informó el órgano de investigación.

“El Ministerio Público reafirma su compromiso de deducir las responsabilidades penales contra todos los implicados en este fraude, que ha generado graves perjuicios económicos y sociales”, indicó la institución.

Las pesquisas están a cargo de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), que desde meses atrás abrió expedientes relacionados con el caso.

Koriun Inversiones operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y sin garantías para la protección de los fondos de los inversionistas.

El MP subrayó que continuará avanzando en las investigaciones y que las acciones judiciales buscan frenar la expansión de esquemas financieros ilegales que ponen en riesgo los ahorros de los hondureños.