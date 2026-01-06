Hallan a dentista y su esposa muertos frente a sus hijos de 1 y 4 años en Ohio

El odontólogo, Spencer Tepe, de 37 años, y su esposa, Monique, de 39, fueron hallados muertos al interior de su vivienda; los cadáveres quedaron en frente de sus hijos de 1 y 4 años. Los hechos se registraron en Columbus, Ohio. el pasado 30 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el informe de las autoridades, el hallazgo se produjo luego de que colegas de Spencer en reportaran su ausencia en el trabajo. "No respondía llamadas ni mensajes", por lo que las autoridades acudieron a su domicilio, encontrando la terrible escena.
Los agentes encontraron a la pareja con lesiones de muerte violenta. Sin embargo, no encontraron rastros de forcejeo en las puertas de la vivienda.
Lo que más ha causado indignación en la comunidad fue que las cuerpos quedaron frente a sus hijos de 1 y 4 años. Estaban en la casa, ilesos pero llorando.
Hasta ahora, las autoridades no han detenido a nadie ni identificado sospechosos.
La policía de Columbus difundió un vídeo de vigilancia en busca de una persona de interés vinculada con el caso. En las imágenes, se observa a un individuo caminando por un callejón cerca de la vivienda entre las 2 y las 5 de la mañana, en la misma hora de los hechos.
El vídeo fue divulgado con la esperanza de que la comunidad pueda reconocer al sospechoso y aportar información que ayude a esclarecer el doble homicidio. La policía no ha realizado aún arrestos oficiales.
La historia de la pareja, que se convirtió en víctima de un acto violento, ha generado conmoción en la comunidad. La policía continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del crimen y localizar a los responsables.
El jefe de la policía, el oficial Mark Valrose, expresó su preocupación por la situación: "Esto es muy, muy preocupante. Esto está muy fuera de lugar para alguien como Spencer, que siempre llegaba a tiempo y se comunicaba con nosotros si había algún problema."
Mientras la investigación avanza, las autoridades llaman a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda ser útil.