¿Cuánto suma la pérdida acumulada de Hondutel en 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Al cierre de junio de 2026 la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) registró pérdidas de 95.1 millones de lempiras, lo que se explica por los excesivos gastos de administración, operación y financieros, así como por los costos de servicios prestados.

Del 1 de enero hasta el 30 de junio del presente año, Hondutel registró ingresos de operación por 326,499,573.28 de lempiras, monto que fue disminuyendo debido a gastos, el más notorio fue el de servicios prestados (línea de móviles fija e inalámbrica, internet por fibra óptica, entre otros), al alcanzar L87,573,966.07, dejando así un total de ingresos disponibles (margen bruto) de L238,925607.21 (efectivo para cubrir los demás gastos).

Con el margen bruto se cubrieron los demás gastos (de operación, financieros, no operacionales, ingresos no operacionales), los que alcanzaron 338,452,535.68 de lempiras. Los ingresos totales a junio de 2026 sumaron 342.3 millones de lempiras, menor que los L437.3 millones en gastos, dejando 95.1 millones en pérdidas.