¿Cuánto suma la pérdida acumulada de Hondutel en 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Al cierre de junio de 2026 la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) registró pérdidas de 95.1 millones de lempiras, lo que se explica por los excesivos gastos de administración, operación y financieros, así como por los costos de servicios prestados.
Del 1 de enero hasta el 30 de junio del presente año, Hondutel registró ingresos de operación por 326,499,573.28 de lempiras, monto que fue disminuyendo debido a gastos, el más notorio fue el de servicios prestados (línea de móviles fija e inalámbrica, internet por fibra óptica, entre otros), al alcanzar L87,573,966.07, dejando así un total de ingresos disponibles (margen bruto) de L238,925607.21 (efectivo para cubrir los demás gastos).
Con el margen bruto se cubrieron los demás gastos (de operación, financieros, no operacionales, ingresos no operacionales), los que alcanzaron 338,452,535.68 de lempiras. Los ingresos totales a junio de 2026 sumaron 342.3 millones de lempiras, menor que los L437.3 millones en gastos, dejando 95.1 millones en pérdidas.
Cabe destacar, que las cifras evidencian que para cubrir sus gastos de operación tuvo un faltante de 95.1 millones de lempiras, es decir Hondutel gasta más de lo que percibe por la comercialización de servicios.
Los 95.1 millones de lempiras acumulados al primer semestre de 2026 en concepto de pérdidas son menores que los L119.6 millones a junio del año anterior. La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones cerró 2025 con 160.5 millones de lempiras en pérdidas, contrario a los L298.4 millones en utilidades de 2024, explicado por las transferencias de L541.2 millones de la Secretaría de Finanzas.