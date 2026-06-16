Mujer muere tras brutal agresión de su pareja dentro de su casa en Sonaguera

La víctima fue identificada como Suyapa Zamora , quien, según los primeros reportes, habría sido atacada por su pareja sentimental en un hecho ocurrido en el interior de la residencia que ambos compartían.

Colón, Honduras.- Una tragedia sacudió la comunidad de Arenas, en el municipio de Sonaguera, Colón , luego de que una mujer perdió la vida de manera violenta dentro de su propia vivienda durante la noche del lunes.

Información preliminar indica que la mujer sufrió múltiples lesiones provocadas con un objeto contundente, presuntamente un leño, las cuales le ocasionaron la muerte de forma inmediata antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Después de recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al sector para resguardar la escena y coordinar las labores investigativas junto a un personal competente, con el propósito de recolectar indicios y determinar cómo ocurrieron los hechos.

El caso ha causado indignación entre los habitantes de la zona, quienes lamentaron la muerte de Zamora y pidieron que el responsable sea llevado ante la justicia.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero del principal sospechoso y esclarecer todos los detalles relacionados con este crimen.