Hombre mata a la esposa de su cuñado en Marcovia, Choluteca

Choluteca, Honduras.- Una mujer fue ultimada a balazos durante las últimas horas en una comunidad del municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, en un hecho que ha causado consternación entre los pobladores de la zona sur del país. La víctima fue identificada como Katherine Yaritza Carrasco Rodríguez, quien falleció tras ser atacada por un hombre que, según versiones preliminares, es familiar político suyo.

De acuerdo con la información recabada, el sospechoso había recuperado recientemente su libertad luego de permanecer retenido por las autoridades durante 24 horas, tras ser denunciado por una agresión física contra su pareja y uno de sus hijos. Como consecuencia de esa agresión, las víctimas requirieron atención médica especializada. Inicialmente fueron trasladadas al Hospital del Sur y posteriormente remitidas al Hospital Escuela en Tegucigalpa debido a la severidad de las lesiones sufridas. Horas después de abandonar la celda policial, el individuo regresó a la comunidad de San José, donde habría interceptado a Katherine Carrasco y abierto fuego contra ella, provocándole la muerte de manera inmediata. Tras recibir la alerta, equipos policiales y personal de Medicina Forense se presentan en la escena para realizar el levantamiento cadavérico y comenzar las investigaciones orientadas a determinar las circunstancias del crimen y la ubicación del responsable.