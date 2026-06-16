  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre mata a la esposa de su cuñado en Marcovia, Choluteca

Horas después de recuperar su libertad tras ser detenido por una denuncia de violencia intrafamiliar, el hombre llegó a asesinar a balazos a Katherine Yaritza Carrasco Rodríguez

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 08:48
Hombre mata a la esposa de su cuñado en Marcovia, Choluteca

Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen para iniciar las investigaciones.

 Foto: Cortesía.

Choluteca, Honduras.- Una mujer fue ultimada a balazos durante las últimas horas en una comunidad del municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca, en un hecho que ha causado consternación entre los pobladores de la zona sur del país.

La víctima fue identificada como Katherine Yaritza Carrasco Rodríguez, quien falleció tras ser atacada por un hombre que, según versiones preliminares, es familiar político suyo.

Hipótesis de masacre en Yoro: Venganza cobra la vida de hermanos y sobrina

De acuerdo con la información recabada, el sospechoso había recuperado recientemente su libertad luego de permanecer retenido por las autoridades durante 24 horas, tras ser denunciado por una agresión física contra su pareja y uno de sus hijos.

Como consecuencia de esa agresión, las víctimas requirieron atención médica especializada. Inicialmente fueron trasladadas al Hospital del Sur y posteriormente remitidas al Hospital Escuela en Tegucigalpa debido a la severidad de las lesiones sufridas.

Horas después de abandonar la celda policial, el individuo regresó a la comunidad de San José, donde habría interceptado a Katherine Carrasco y abierto fuego contra ella, provocándole la muerte de manera inmediata.

Tras recibir la alerta, equipos policiales y personal de Medicina Forense se presentan en la escena para realizar el levantamiento cadavérico y comenzar las investigaciones orientadas a determinar las circunstancias del crimen y la ubicación del responsable.

Cuatro supuestos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados en la colonia El Pedregal

El hecho ha provocado fuertes reacciones entre familiares y vecinos, quienes cuestionan que el sospechoso estuviera nuevamente en libertad pese a los antecedentes recientes de violencia intrafamiliar.

Datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) indican que al menos 121 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en lo que va del año en el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias