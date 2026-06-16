Hipótesis de masacre en Yoro: Venganza cobra la vida de hermanos y sobrina

Yoro, Honduras.- Tres miembros de una misma familia perdieron la vida la madrugada de ayer luego de que desconocidos los atacaran a balazos en su casa en el sector de Tulanguares, del municipio de Yoro, una zona montañosa colindante con el departamento de Olancho.

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Mario Macedo, su hermana Carmen Lobo y la hija de esta, de nombre Yaritza Suárez, cuyos cuerpos quedaron inertes en el corredor de la vivienda.

El reporte policial indica que en el hecho participaron varios hombres en motocicleta, quienes luego de irrumpir en el inmueble dispararon en contra de las tres personas.

Agentes asignados a la investigación información ayer que tras llegar a la escena recopilaron evidencia de importancia y testimonios que ayudarían a dar con los responsables. En cuanto al móvil del triple crimen, manifestaron que manejan como principal hipótesis una venganza en contra de las víctimas.

Según explicaron, uno de los perpetradores del ataque responsabilizaba a Mario Macedo y sus parientes de que meses atrás le hayan quemado una propiedad, causando daños a un inmueble, por lo que los había amenazado de muerte.