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Volvieron a casa y horas después fueron asesinados: víctimas de masacre huyeron por amenazas del "Cartel del Diablo"

Las víctimas habían abandonado la zona por temor a represalias, pero regresaron recientemente creyendo que el peligro había terminado

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 17:37
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Pensaron que el peligro había quedado atrás. Después de abandonar su comunidad por temor a amenazas criminales, decidieron regresar a su hogar. Sin embargo, pocas horas después fueron atacados a balazos en una masacre que dejó tres personas muertas en Tulanguare, Yoro.

 Foto: Redes sociales
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Ese es uno de los aspectos más impactantes que han revelado las investigaciones preliminares sobre el crimen ocurrido este 14 de junio de junio en el sector de El Coco, una zona rural del departamento de Yoro.

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Según informó el subcomisionado César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula, las víctimas habían salido anteriormente de la comunidad debido a amenazas recibidas por parte de integrantes de una estructura criminal.

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Las autoridades sostienen que el grupo señalado es el denominado "Cartel del Diablo", cuyos miembros supuestamente habían advertido a las víctimas tiempo atrás, obligándolas a alejarse de la zona para protegerse.

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De acuerdo con la versión policial, las personas decidieron regresar recientemente al considerar que la situación se había calmado y que el riesgo había disminuido.

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No obstante, las investigaciones apuntan a que quienes realizaron las amenazas habrían cumplido finalmente sus advertencias, lo que ahora forma parte de la principal línea investigativa del caso.

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La Policía analiza un conflicto previo relacionado con un bien inmueble que, según las pesquisas, mantenía la disputa entre las víctimas y un integrante de la estructura criminal.

 Foto: Captura de video
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Los investigadores descartan preliminarmente que la matanza haya sido producto de una disputa entre grupos rivales y sostienen que todo apunta a un conflicto previo ligado a las amenazas recibidas por los fallecidos.

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Mientras tanto, equipos de la DPI continúan recolectando testimonios y otros elementos que permitan fortalecer la teoría del caso e identificar plenamente a los responsables.

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La masacre dejó tres personas muertas en la aldea Tulanguare. Entre las víctimas figuran preliminarmente Mario Macedo, Carmen Lobo y una tercera persona conocida como "Chayito".

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