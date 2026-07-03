La UNAH desarrollará prueba de admisión para ingresar a las especialidades médicas

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunció que desarrollará una nueva prueba de admisión para el ingreso a las especialidades y subespecialidades de Medicina correspondiente al 2027. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios informó que este nuevo examen será diseñado por la propia universidad, lo que vendría a marcar un cambio importante en el modelo de evaluación que se ha utilizado en años anteriores para seleccionar a los médicos aspirantes. Las autoridades detallaron que la prueba se encuentra actualmente en proceso de desarrollo y validación, a cargo de un equipo integrado por académicos nacionales y expertos internacionales, con el objetivo de garantizar estándares de calidad, confiabilidad y transparencia.

El nuevo instrumento de evaluación mantendrá principios fundamentales como la confidencialidad, idoneidad, seguridad y uniformidad, elementos clave para asegurar un proceso de selección justo e inclusivo para los aspirantes, aseguran las autoridades. El proceso de inscripción para participar en esta convocatoria está programado del 3 al 21 de agosto, por lo que la UNAH instó a los médicos interesados a mantenerse atentos.

El proceso de ingreso a los posgrados médicos ha sido altamente competitivo en el país, con cientos de aspirantes que cada año enfrentando rigurosos exámenes de conocimientos para optar a una plaza en las diferentes especialidades. En años recientes, la evaluación de ingreso era realizada a través de modelos internacionales, como pruebas estandarizadas diseñadas por organismos externos, lo que generó debates sobre su pertinencia frente a la realidad del sistema de salud hondureño. En 2025, menos del 5% de los aspirantes logró aprobar el examen de admisión a los posgrados médicos, reflejando tanto el nivel de dificultad como la limitada disponibilidad de plazas para formación especializada. Para ese entonces las autoridades reconocieron la necesidad de realizar una nueva prueba de admisión que refleje la realidad nacional. Actualmente la prueba que se aplica a los aspirantes es de la International Foundations of Medicine (IFOM), la cual fue diseñada por el National Board of Medical Examiners (NMBE), organización sin fines de lucro en Estados Unidos que es responsable de crear y administrar las evaluaciones oficiales para profesionales de la salud.