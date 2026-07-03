UPNFM rechaza fallo que obliga a pagar 70 millones de lempiras por demanda laboral

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) alertaron sobre una grave amenaza a su patrimonio financiero, luego de que una resolución judicial la obligue a desembolsar cerca de 70 millones de lempiras en el marco de un proceso laboral. De acuerdo con un comunicado oficial, el Departamento Legal de la institución notificó a la Rectoría sobre el fallo, el cual las autoridades consideran injusto y perjudicial para los recursos públicos destinados a la educación superior.

La universidad subrayó que, si bien respeta el Estado de Derecho y las decisiones de los tribunales, rechaza de manera categórica aquellas resoluciones que, a su criterio, no se ajustan a la normativa legal y ponen en riesgo fondos orientados a la formación de futuros docentes y profesionales del país. Ante el riesgo de la institución, la UPNFM anunció que interpondrá todas las acciones legales correspondientes en las distintas instancias judiciales, tanto internas como externas, con el objetivo de revertir la resolución y salvaguardar su patrimonio institucional.

Este viernes el Consejo Universitario de la UPNFM se encuentra reunido para decidir las acciones que interpondrán para evitar que la resolución afecte las finanzas de la institución. La UPNFM recibe aproximadamente 950 millones de lempiras anuales del Estado, por lo que pagar los 70 millones de lempiras representaría una porción significativa de su presupuesto.