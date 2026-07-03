La OPS emite alerta epidemiológica por aumento de casos de influenza en la región

Tegucigalpa, Honduras.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el incremento de los casos de influenza estacional y otros virus respiratorios en la región de las Américas. La documento publicado el 1 de julio en la página del organismo regional resalta que el comportamiento de influenza y del virus sincitial respiratorio (VSR) sigue el patrón estacional esperado. Explica, que en el hemisferio norte la enfermedad transita por un período "interestacional" con baja circulación viral, mientras que en el sur está en su temporada epidémica. "En el hemisferio sur, para influenza, luego de un periodo caracterizado por una predominancia de influenza A(H3N2), se está observando un incremento progresivo", señala la alerta.

El aviso epidemiológico indica que para Centroamérica, la enfermedad continúa descendiendo, aunque aún con niveles moderados de circulación, mientras que el VSR continúa en ascenso.

Eso indica que Centroamérica no está en el pico de influenza, pero tampoco fuera de riesgo; la OPS señala que la actividad del virus va disminuyendo, aunque aún circula a niveles moderados.

Situación en Honduras

Aunque para el resto de países de la región la circulación de la enfermedad está disminuyendo, en Honduras las autoridades sanitarias indican que el pico de la gripe estacional se estaría viendo a partir de agosto, o sea, que en los próximos días los casos aumentarán. En declaraciones recientes, Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, indicó que todavía no ha comenzado la temporada estacional. "Comenzamos a partir de agosto, que empieza la curva, debido a la temporada de invierno y a las lluvias incesantes; el virus permanece en mayor tiempo en el ambiente", explicó.

El aumento de casos ya comienza a observarse, pues de acuerdo a datos de la OPS, Honduras registraba hasta la semana epidemiológica 24 (del 14 al 20 de junio) un total de 252 casos de influenza. El país reportó en ese entonces una positividad del 13.4%, ubicándose por debajo de países como Guatemala (36.1%) y Panamá (23.3%), y ligeramente por debajo de El Salvador (16.4%) y Costa Rica (14.5%). No obstante, los datos de la Secretaría de Salud (Sesal) muestran que a la semana 25 (del 21 al 27 de junio) los casos subieron a 298, es decir, 46 casos más. En la región predomina la influenza tipo A, principalmente el subtipo A(H3N2).



Recomendaciones

La alerta de la OPS insta a los países a fortalecer la vigilancia epidemiológica y acelerar las campañas de vacunación, especialmente en grupos de riesgo como niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.